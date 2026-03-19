Iliad porta in Italia Scaleway, piattaforma europea per cloud e IA

Milano, 19 mar. (askanews) – Scaleway, la piattaforma europea di public cloud e intelligenza artificiale del gruppo iliad, sbarca in Italia con una nuova cloud region a Milano e un presidio sul mercato locale. L’annuncio fa parte di una più ampia strategia di crescita europea, nell’ambito della quale Scaleway già gestisce tre cloud region (in Francia, Polonia e Paesi Bassi) interamente di proprietà europea, alle quali se ne aggiungeranno presto altre due in Svezia e Germania.

“In qualità di hyperscaler europeo, puntiamo a espandere la nostra presenza in tutta Europa, consolidando la nostra vicinanza ai mercati locali. L’avvio delle operazioni in Italia è un passo fondamentale in questa direzione”, ha detto Damien Lucas, CEO di Scaleway. “L’Europa non può affidarsi interamente agli hyperscaler stranieri per alimentare la propria economia digitale. Le aziende europee devono avere accesso a piattaforme cloud hyperscale costruite in Europa, gestite in conformità con le normative UE e allineate alle priorità europee”.