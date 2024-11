Illimity Bank: con Apax focus su IA, sarà centrale per settore

La banca fornirà tecnologia e personale

Milano, 21 nov. (askanews) – L’Intelligenza Artificiale sta diventando un elemento chiave anche nel settore bancario grazie alla capacità di analizzare enormi quantità di dati e di elaborare valutazioni di rischio per clienti e imprese molto affidabili così da poter offrire prodotti e consulenze su misuraSpiega Filipe Teixeira, Cio Illimity Bank: “L’intelligenza artificiale sta cambiando non solo i servizi finanziari, ma il mondo in generale. È una tecnologia estremamente recente, in particolare l’AI rigenerativa dove stiamo andando su un concetto di tecnologia che non è più un rapporto deterministico tra l’essere umano e la macchina, ma dove la macchina completa con la sua intelligenza le competenze di ogni essere umano”.Per sfruttare a fondo le potenzialità dell’IA, Illimity Bank ha stigliato un accordo con il gestore di fondi Apax per dar vita a una società dedicata allo sviluppo e all’implementazione dell’intelligenza artificiale facendo leva sui sistemi informatici e su personale della banca.”Il valore di questo di questo accordo con Apax” prosegue Teixeira “è di abilitare un business che la banca non poteva fare. Noi non potevamo vendere la nostra tecnologia essendo banca. Con Apax quello che andiamo a vendere sono questi prodotti quindi sei libero di vendere questi prodotti sul mercato, avendo un’esperienza molto concreta nell’ambito bancario”.Illimity Bank punta a rendere operativa la nuova società entro l’inizio del prossimo anno una volta ottenuto il via libera degli enti regolatori.