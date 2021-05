Illimity sceglie Flee come partner di mobilità

MILANO (ITALPRESS) – illimity Bank e Flee, brand di proprietà di Aon, annunciano di aver stretto una partnership volta ad offrire ai clienti di illimitybank.com – la banca digitale diretta del Gruppo illimity – e a tutti i dipendenti della banca, una nuova idea di mobilità grazie a servizi esclusivi di noleggio.

“Flee è il primo noleggio auto a lungo termine a consumo – pay per use che unisce il risparmio, la sicurezza e la comodità di un servizio tutto digitale – si legge in una nota -. Innovazione, smart attitude e approccio digital sono i valori che accomunano illimity e Flee e che hanno portato a questa collaborazione. A partire dal mese di maggio, gli illimiters hanno così accesso al servizio di noleggio a lungo termine a consumo di Flee, attivando una convenzione dedicata per i dipendenti e promozioni specifiche per i clienti, che prevedono una serie di vantaggi in termini economici e di servizio, veicoli selezionati appositamente per gli illimiters, consulenze gratuite su prenotazione e tanti vantaggi anche per i familiari”.

“La partnership è nata dal desiderio della banca di offrire soluzioni innovative non solo per i clienti di illimitybank.com ma anche per i propri dipendenti. A questo bisogno Flee ha risposto proponendo un nuovo concetto di mobilità e un servizio di noleggio diverso e originale – prosegue la nota -. La rata flessibile, variabile a seconda dell’utilizzo dell’auto, l’esperienza prevalentemente digital e la scelta green ed ecologica del parco auto, hanno infatti incontrato l’interesse della banca e l’apprezzamento degli illimiters, che in pochi e semplici passaggi possono usufruire dell’offerta Flee”. L’attivazione online prevede anche la possibilità di avere una consulenza personalizzata da parte degli esperti di Flee per poter scegliere il veicolo da noleggiare.

(ITALPRESS).