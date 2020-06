Illumia vince asta “SicurInsieme” per offerta green

ROMA (ITALPRESS) – Unione Nazionale Consumatori (UNC-consumatori.it), insieme a Selectra, ha selezionato Illumia come fornitore di SicurInsieme, l’innovativo gruppo d’acquisto promosso con modalità assolutamente inedite.

La scelta è caduta su Illumia, non solo grazie a un’offerta economica green competitiva, ma anche per le proposte di gestione del rapporto con i clienti. L’azienda si è impegnata, infatti, a dedicare un numero verde ad hoc per i clienti iscritti al gruppo di acquisto, per accelerare le tempistiche di risposta, e concordato con UNC una via preferenziale per la risoluzione di eventuali problemi che potessero riguardare anche più clienti.

“Il mercato dell’energia ha bisogno di operatori affidabili, solidi e al tempo stesso innovativi e flessibili” ha dichiarato Massimiliano Dona, presidente di UNC.

“Abbiamo creato questo Gruppo d’Acquisto per dare un’alternativa sicura, conveniente e anche green alle tariffe regolate – ha dichiarato Antoine Arel, co-fondatore di Selectra Italia – Siamo fiduciosi che grazie al rinnovo concordato di anno in anno, il passaggio al mercato libero sarà più semplice e sicuro per tutti gli utenti che aderiranno al Gruppo d’Acquisto”.

“E’ un risultato che premia ancora una volta la nostra capacità di reinventare l’energia, della quale sono molto grato ai miei collaboratori” ha dichiarato Matteo Bernardi, CEO di Illumia. “Appena siamo stati coinvolti da UNC, ci siamo subito trovati in linea con la loro idea di essere proattivi rispetto al mercato libero, cercando punti di incontro senza rimanere appesi alle continue proroghe del governo. Spero che questa iniziativa avvii processi analoghi perchè il mercato dell’energia ha bisogno di valutatori competenti che sappiano distinguere chi lavora con professionalità e qualità”.

