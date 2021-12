Illuminato Bonsignore commissario a Latina per mettere fine all’emergenza rifiuti

Illuminato Bonsignore è nominato dalla Regione Lazio commissario straordinario per l’emergenza rifiuti a Latina. Laureato in Ingegneria meccanica e con un master in Gestione dei servizi ambientali conseguito presso la Scuola di specializzazione dell’Università Bocconi di Milano, il neo commissario Bonsignore ha ricoperto per otto anni il ruolo di amministratore delegato e direttore generale dell’Asia di Napoli, azienda di gestione dei servizi di igiene ambientale del capoluogo campano, ed è stato amministratore delegato della società RaRi Livorno, impegnata nel trattamento di rifiuti speciali e pericolosi. Bonsignore è stato inoltre nominato dal prefetto di Roma, su proposta del presidente dell’Anac, amministratore per la straordinaria e temporanea gestione della Cooperativa sociale Edera di Roma dal 2015 al 2019