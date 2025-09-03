Illycaffè, entro metà ottobre l’acquisizione della maggioranza di Capitani

Nel pieno di un contesto globale segnato da materie prime costose e dazi in crescita, Illycaffè ha compiuto una mossa strategica: l’acquisizione dell’80 per cento di Capitani, storica azienda comasca fondata nel 1979, specializzata nella produzione di macchine da caffè per sistemi porzionati destinati al mercato domestico.

Fondata nel cuore della Lombardia, Capitani conta 57 dipendenti e un fatturato annuo intorno ai 20 milioni di euro. È apprezzata per il design distintivo, l’innovazione tecnologica e una produzione efficiente, elementi che ne fanno un esempio di eccellenza industriale italiana. La famiglia Capitani manterrà una quota del 20 per cento e continuerà a ricoprire ruoli operativi all’interno della nuova struttura societaria.

Questa acquisizione rappresenta un passaggio cruciale nella strategia di integrazione verticale di Illycaffè: fino a oggi l’espansione dell’azienda di Trieste ha seguito un modello di crescita organica. Con l’ingresso di Capitani, il gruppo affianca alle sue rinomate miscele di caffè anche una componente proprietaria di sistemi di preparazione, rafforzando la propria identità come player completo del settore.

L’amministratrice delegata, Cristina Scocchia, ha commentato l’operazione definendola una tappa fondamentale nella strategia di crescita. La sua filosofia “in salita si accelera” diventa così il motore per affrontare un contesto complesso, evitando la stagnazione strategica e puntando al consolidamento.

Il progetto è ambizioso: raddoppiare il fatturato di Capitani entro cinque anni. Per farlo Illycaffè mira a sviluppare sinergie industriali, ottenere economie di scala e ridurre la dipendenza dai fornitori extra-europei, in particolare asiatici.

Questa operazione segue quella di luglio, che ha visto l’acquisizione del controllo di un importante distributore svizzero, e conferma la trasformazione dell’azienda da marchio del caffè a impresa di sistemi completi per l’espresso. Investire in Italia diventa così una risposta concreta alle difficoltà poste dal contesto macroeconomico globale.

Il quadro resta sfidante: il mercato statunitense, secondo per importanza per il gruppo, è penalizzato da dazi saliti al 15 per cento, mentre il costo del caffè verde ha raggiunto i 386 centesimi per libbra, livelli ben superiori alla media storica.

Nonostante ciò, Illycaffè ha chiuso il primo semestre 2025 con un più 11 per cento di ricavi, trainato soprattutto dai volumi. Anche il mercato italiano, considerato già maturo, ha segnato un più 12 per cento. Per la seconda metà dell’anno si prevede una contrazione dei margini, ma l’obiettivo rimane chiudere il 2025 con una crescita compresa tra il 7 e il 10 per cento.

Con questa acquisizione, Illycaffè non rafforza solo la propria offerta tecnologica, ma invia un chiaro messaggio: il futuro del gruppo passa dal rafforzamento della filiera produttiva italiana e dalla valorizzazione delle competenze locali.

Il closing dell’operazione è atteso entro metà ottobre, dopo le consuete approvazioni normative.