ILS Milano: 50 anni di formazione linguistica tra innovazione e ascolto delle imprese

Nel mondo della formazione linguistica aziendale, attraversare cinque decenni di cambiamenti economici e tecnologici non è soltanto un traguardo cronologico. Significa aver accompagnato l’evoluzione delle imprese, interpretato nuove esigenze professionali e adattato i modelli di apprendimento alle trasformazioni del lavoro.

Nel 2026 ILS Milano – International Language School celebra cinquant’anni di attività nella formazione linguistica per aziende. Fondata negli anni Settanta, la scuola ha seguito da vicino il processo di internazionalizzazione delle imprese italiane, contribuendo alla crescita linguistica di manager, professionisti e team aziendali impegnati in contesti sempre più globali.

In mezzo secolo il mondo della comunicazione professionale è cambiato profondamente. Ciò che negli anni Settanta era considerato un vantaggio competitivo, come la conoscenza dell’inglese, è diventato oggi una competenza di base per operare sui mercati internazionali.

Secondo Peter Luntz, direttore di ILS Milano, la vera sfida della formazione linguistica non riguarda soltanto la didattica.

“Le tecnologie cambiano continuamente e i mercati evolvono con grande velocità. Ciò che resta centrale è la capacità di ascoltare davvero le aziende e comprendere le esigenze delle persone che partecipano ai percorsi formativi.”

Come è cambiata la formazione linguistica aziendale

Negli anni Settanta la formazione linguistica si svolgeva quasi esclusivamente in presenza. Le lezioni erano organizzate in aula, con materiali cartacei e programmi standardizzati che lasciavano poco spazio alla personalizzazione.

Nel tempo il settore ha vissuto una trasformazione profonda. L’introduzione di strumenti digitali, piattaforme online e modelli di blended learning ha modificato radicalmente il modo di apprendere una lingua.

Oggi la formazione linguistica aziendale si sviluppa attraverso diversi strumenti:

classi virtuali

piattaforme di e-learning

lezioni ibride tra presenza e online

sistemi di supporto basati su intelligenza artificiale

Questa evoluzione si inserisce in un contesto più ampio di digitalizzazione della formazione professionale, un fenomeno che negli ultimi anni ha coinvolto numerosi settori educativi e che viene analizzato anche nel dibattito internazionale sull’e-learning.

ILS Milano ha attraversato tutte queste trasformazioni integrando gradualmente strumenti tecnologici nei propri programmi didattici, mantenendo però un approccio centrato sull’interazione tra docente e studente.

Telelanguage: quando la formazione a distanza era pionieristica

Un episodio particolarmente interessante nella storia della scuola risale al 1982, quando ILS Milano registrò il marchio Telelanguage, un progetto innovativo di corsi di lingua telefonici pensato per manager con agende molto impegnative e frequenti viaggi di lavoro.

In un’epoca precedente alla diffusione di internet, l’idea di portare la lezione direttamente al professionista rappresentava una soluzione estremamente avanzata per il periodo.

Telelanguage nasceva con un obiettivo preciso: rendere la formazione linguistica accessibile anche a chi non poteva frequentare regolarmente un’aula. Oggi questa intuizione appare quasi anticipatrice delle moderne modalità di formazione a distanza che sono diventate sempre più diffuse negli ultimi anni.

L’evoluzione delle competenze linguistiche nelle aziende

Un altro cambiamento significativo riguarda il livello medio di competenza linguistica nelle imprese italiane.

Negli anni Ottanta molte aziende richiedevano corsi di lingua di base, rivolti a professionisti che iniziavano ad affacciarsi ai mercati internazionali. Con il passare del tempo, e con l’aumento delle relazioni commerciali globali, la richiesta di competenze linguistiche è cresciuta in modo significativo.

Oggi le nuove generazioni entrano nel mondo del lavoro con una preparazione linguistica più strutturata rispetto al passato. Di conseguenza, la formazione aziendale si concentra sempre più su competenze avanzate, tra cui:

negoziazione commerciale internazionale

presentazioni e public speaking in lingua

comunicazione interculturale

linguaggio tecnico specifico di settore

In questo scenario, la formazione linguistica diventa uno strumento strategico per migliorare la competitività delle imprese.

Chi desidera approfondire l’approccio alla formazione linguistica per aziende sviluppato da ILS Milano può consultare il sito ufficiale della scuola, che illustra i principali modelli formativi adottati negli ultimi anni.

Specializzazione e linguaggi professionali

La globalizzazione dei mercati ha reso sempre più importante la capacità di utilizzare un linguaggio tecnico adeguato ai diversi contesti professionali.

Il lessico utilizzato nel mondo della finanza, ad esempio, è profondamente diverso da quello impiegato nel settore farmaceutico, nel marketing o nell’ingegneria. Per questo motivo la formazione linguistica aziendale richiede oggi un livello di personalizzazione molto più elevato rispetto al passato.

I percorsi formativi vengono spesso progettati tenendo conto di diversi elementi:

settore economico dell’azienda

ruolo professionale dei partecipanti

obiettivi di business

contesti di comunicazione internazionale

Questo approccio consente di sviluppare competenze linguistiche realmente utili nelle attività lavorative quotidiane.

L’importanza dell’ascolto nella progettazione dei corsi

Nonostante i profondi cambiamenti tecnologici che hanno caratterizzato il settore della formazione, alcuni elementi fondamentali sono rimasti costanti nel tempo.

Tra questi, uno dei più importanti è l’ascolto delle esigenze delle aziende.

Ogni progetto formativo nasce generalmente da una fase di analisi che comprende incontri preliminari, valutazioni linguistiche e definizione degli obiettivi. Questo processo consente di costruire programmi didattici realmente efficaci, perché progettati a partire dalle necessità concrete delle organizzazioni.

Secondo molti operatori del settore, proprio la capacità di adattare i percorsi formativi ai contesti professionali rappresenta uno dei fattori determinanti per il successo della formazione linguistica aziendale.

Un percorso lungo cinquant’anni

Cinquant’anni di attività raccontano non soltanto la storia di una scuola di lingue, ma anche l’evoluzione del rapporto tra imprese italiane e comunicazione internazionale.

Dagli anni Settanta a oggi il mondo del lavoro è diventato più globale, digitale e interconnesso. La capacità di comunicare efficacemente in più lingue è diventata una competenza fondamentale per molte professioni.

In questo contesto, realtà come ILS Milano hanno contribuito a sviluppare modelli di formazione linguistica capaci di adattarsi ai cambiamenti del mercato, mantenendo al centro l’interazione tra persone e la qualità della didattica.

Chi segue l’evoluzione del mondo delle imprese e della formazione professionale può trovare altri approfondimenti nella sezione Imprese del quotidiano Il Denaro, che analizza i principali trend legati allo sviluppo economico e alle competenze professionali.