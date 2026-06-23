IlSole24OreTV approda al canale 63 del digitale terrestre

Rafforza il percorso di sviluppo del Gruppo nell’audiovisivo

Milano, 23 giu. (askanews) – IlSole24OreTV, il canale televisivo che porta sullo schermo l’autorevolezza, l’informazione e l’approfondimento del Gruppo Il Sole 24 ORE, celebra il suo primo anniversario con una nuova tappa strategica: dal 24 giugno 2026 sarà visibile al numero 63 del digitale terrestre. Un passaggio che rafforza accessibilità, riconoscibilità e centralità del canale nell’offerta televisiva nazionale, confermando la strategia del Gruppo di presidiare con forza e coerenza l’evoluzione del panorama audiovisivo italiano.Il nuovo posizionamento, reso possibile grazie all’accordo con GMH SpA del Gruppo Sciscione, porta IlSole24OreTV a una numerazione a due cifre, collocandolo nel primo arco dei canali tematici nazionali. Si tratta di un’evoluzione determinante per la crescita dell’emittente, che amplia la capacità di intercettare il pubblico e valorizza l’offerta editoriale del Gruppo Il Sole 24 ORE in un contesto sempre più integrato tra televisione lineare, digitale e piattaforme connesse.Con il canale 63 IlSole24OreTV consolida il proprio posizionamento come punto di riferimento per l’informazione e l’approfondimento di qualità, rendendo più immediato l’accesso a un’offerta editoriale fondata su autorevolezza, credibilità e innovazione nei linguaggi televisivi. Il nuovo posizionamento rafforza l’ecosistema informativo del Gruppo, capace di integrare quotidiano, periodici, piattaforme digitali, approfondimenti per professionisti, agenzia di stampa, radio, eventi e televisione in una piattaforma multimediale completa, distintiva e sempre più vicina al pubblico.Nel primo anno di attività il canale ha esteso progressivamente la propria presenza oltre la televisione lineare, sviluppando una distribuzione integrata su digitale terrestre, streaming, piattaforme FAST e OEM. Questa strategia consente a IlSole24OreTV di presidiare l’intero ecosistema di fruizione e a 24 ORE System, concessionaria del Gruppo, di ampliare l’offerta pubblicitaria dalla TV lineare al mercato della CTV, abilitando una copertura cross-platform tra ambienti televisivi e digitali. Il canale si afferma così come il presidio del Gruppo Il Sole 24 ORE nell’ecosistema televisivo di nuova generazione, grazie alle sinergie con i marchi editoriali proprietari e con qualificati partner, allo streaming su Radio 24-4.0 e su ilsole24ore.com, e agli accordi con operatori come LG Channels, Plex, Rakuten, Samsung TV Plus, TCL e Titan.Il palinsesto, in continua evoluzione, si arricchisce di nuove produzioni originali e collaborazioni editoriali, lungo due direttrici complementari: da un lato il presidio dei temi core dell’informazione, dall’altro l’apertura a passioni e linguaggi trasversali. Tra i format, “Il Punto”, programma quotidiano in diretta dalle redazioni de Il Sole 24 Ore, in onda dal lunedì al venerdì dalle ore 12, approfondisce in tempo reale i temi economici e finanziari del giorno con analisi, ospiti e dati di Borsa in collaborazione con Radiocor. Accanto a questo, “Confini”, nuova serie targata 24 ORE NextMed, debutta il 25 giugno, mentre l’offerta si amplia con “Rabona”, talk calcistico condotto da Marialuisa Jacobelli; “Quattroruote”, magazine premium sull’automotive condotto da Marco Pascali e prodotto da Editoriale Domus; “Chrono GP”, dedicato alla Formula 1 e al motorsport; “Yacht Design”, sul mondo della nautica; e “HTSI Collection”, format televisivo del magazine How To Spend It dedicato ad arte, design, moda e lifestyle.”Con questa evoluzione, IlSole24OreTV consolida il proprio ruolo di eccellenza editoriale e riferimento autorevole per chi cerca una narrazione chiara, approfondita e affidabile: dall’informazione alla cultura e al lifestyle, fino allo sport e all’intrattenimento intelligente il canale valorizza la forza delle testate, delle competenze e delle diverse aree del Gruppo, insieme al contributo di partner qualificati, per offrire un racconto capace di interpretare la complessità del presente e aprire spazio al dibattito e alle idee che guardano al futuro”, ha dichiarato Federico Silvestri, CEO del Gruppo Il Sole 24 ORE.Al canale 63, IlSole24OreTV propone un racconto multimediale chiaro, autorevole e immediato, sostenuto da uno stile visivo contemporaneo e da un flusso informativo costante: ticker dinamici, breaking news, aggiornamenti dei mercati, finestre tematiche e contributi in tempo reale. Un modello che unisce qualità editoriale, rapidità di aggiornamento e coerenza narrativa, rafforzando la riconoscibilità del canale e la sua capacità di dialogare con pubblici diversi.A questa capacità narrativa si affianca una solida capacità produttiva, in studio e in esterna, come dimostrato in occasione del Festival dell’Economia di Trento, dove IlSole24OreTV ha seguito eventi, protagonisti e appuntamenti del Festival e del Fuori Festival con una copertura video continua, tra live, backstage, format originali e contenuti dedicati.Il rafforzamento del canale si accompagna anche al debutto de IlSole24OreTV sui social: YouTube, Instagram e TikTok ospiteranno un piano editoriale dedicato, pensato per valorizzare il palinsesto attraverso contenuti snack, reel e cut dei programmi, insieme a produzioni native per ciascuna piattaforma. Una strategia cross-mediale che amplifica la portata della TV oltre il flusso lineare, attiva nuovi punti di contatto con le audience digitali e conferma la vocazione del Gruppo come all media company capace di coniugare autorevolezza, innovazione e linguaggi contemporanei.