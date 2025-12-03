“I’m not Disabled”, il progetto di Donatella Donatelli debutta a Salerno

I’m not Disabled è il progetto che l’artista Donatella Donatelli dedica al tema delle “diverse abilità” e che dà il nome alla manifestazione che si terrà giovedì 4 e venerdì 5 dicembre 2025 a Salerno, in occasione della Giornata Mondiale della Persona con Disabilità (3 dicembre).

L’evento, fortemente voluto dal Comune di Salerno e dall’Ambito Salerno 5, in sinergia con Più ARI – azioni, relazioni, iniziative ets, è dedicata alla promozione dei diritti, dell’inclusione e della piena partecipazione alla vita sociale delle persone con disabilità.

A dare il via alla manifestazione saranno i saluti istituzionali del Sindaco di Salerno Vincenzo Napoli, a cui presenzieranno l’assessora alle Politiche Sociali e Giovanili Paola de Roberto e il Consigliere Comunale Gianluca Memoli, in Sala Giunta di Palazzo di Citta, giovedì 4 dicembre 2026 alle ore 11. In tale occasione sarà inaugurata la personale di Donatella Donatelli I’m Not Disabled, a cura di Chiara Reale, mostra fotografica che indaga sul concetto di “abilismo” e sulla relazione che oggi sussiste fra il concetto di “valore” e quello di “capacità”.

Rosa bianca e celeste è il titolo del libro di Bianca Pacilio, al centro di un confronto con le ragazze e i ragazzi delle scuole cittadine e che seguirà l’inaugruazione della mostra di Donatella Donatelli. Saranno presenti al dibattito, moderato da Nicola Argenziano, sia l’autrice che la fotografa.

Alle ore 17, sempre il Sala Giunta, si terrà il dibattito dal titolo L’arte della cura e psicologia della fotografia, sul tema sarà il valore terapeutico dell’arte e, in particolar modo, della fotografia. A confrontarsi con Donatella Donatelli – artista che, per motivi biografici, ha messo spesso al centro della propria ricerca artistica il tema della disabilità – vi saranno il Dottor Giuseppe Fiorentino (direttore di Fisiopatologia respiratoria presso il Centro Clinico NeMo di Napoli, Ospedale dei Colli), la Professoressa Maria Rosaria Monsurrò (Già docente di Neurologia all’Università Vanvitelli di Napoli, consulente neurologo al Centro Clinico NeMo di Napoli) e la Dottoressa Simona Tozza (Psicologa per le malattie neuromuscolari presso il Centro Clinico NeMo di Napoli). La curatrice e giornalista Chiara Reale modererà l’incontro.

Venerdì 5 dicembre l’appuntamento sarà alla Chiesa de iMorticelli di Largo Plebiscito. Alle ore 19,30 sarà proiettato il documentario M.A.Y.A. Move as you are dedicato alla performance dal titolo Nòstos – Walking inside, portato avanti con il progetto M.A.Y.A. di Donatella Donatelli e delle danzatrici Hilde Grella e Laura Forcellati, con la direzione artistica di Chiara Reale. Nella performance live che seguirà il documentario corpi diversi in movimento raccontano storie uniche, sfidando i limiti imposti dagli stereotipi e celebrando la diversità come risorsa creativa.