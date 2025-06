(Adnkronos) – La campionessa olimpica algerina Imane Khelif salta l’Eindhoven Box Cup dopo che la World Boxing ha introdotto il test genetico obbligatorio sul sesso degli atleti.

Khelif, oro a Parigi nei pesi welter femminili, secondo quanto riportano i media locali, non si è iscritta entro il termine. La World Boxing si è scusata con la pugile algerina per il fatto di averla citata esplicitamente in occasione dell’annuncio sui test genetici.