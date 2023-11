Imballaggi, da rifiuto a risorsa: Confindustria Salerno premia i progetti degli studenti

Venerdì 24 novembre, alle ore 9,30, si svolge la manifestazione di premiazione delle scuole che hanno aderito al progetto “Imballaggi, da rifiuto a risorsa” di Confindustria Salerno, un progetto promosso, nell’ambito della quindicesima edizione della Settimana europea per la riduzione dei rifiuti (Serr), con lo scopo di sensibilizzare gli studenti sulla corretta gestione dei rifiuti, ed in particolare sulla riduzione dei rifiuti da imballaggio, ponendo l’accento sulla fase di raccolta e recupero. I ragazzi coinvolti sono stati chiamati a valorizzare in maniera creativa gli scarti da imballaggio e, in seconda battuta di tutte le altre tipologie, che le aziende associate a Confindustria Salerno hanno reso disponibili, creando oggetti di design o, in alternativa, presentando originali idee progettuali per il loro recupero. Sarà premiato il lavoro giudicato migliore secondo il giudizio di un comitato di valutazione composto da imprenditori.

Il programma