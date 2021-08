Imbarcazione in fiamme a Castellammare, muore asfissiata trentenne romana

Una donna è morta in seguito ad un incendio scoppiato nella notte su una barca ormeggiata nel porticciolo turistico “Marina di Stabia”, a Castellammare di Stabia. Giulia Maccaroni, trentenne, nata a Roma, lavorava come hostess sulla barca, ed era appena rientrata da un’escursione. Stanca, aveva detto agli amici di volersi trattenere a bordo per la notte prima di fare rientro a casa. E’ morta nelle fiamme che hanno avvolto l’ imbarcazione forse per asfissia.. Il suo corpo e’ stato recuperato dai Vigili del Fuoco. Sul posto è giunto il pm della Procura di Torre Annunziata che procede per le indagini con i militari della Capitaneria di Porto di Castellammare di Stabia .