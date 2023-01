Imelda Shllaku General manager dell’Hotel La Palma di Capri

Oetker Collection annuncia la nomina di Imelda Shllaku a General manager dell’Hotel La Palma, il primo “Masterpiece Hotel” italiano del gruppo, la cui apertura è prevista nel 2023. Con una carriera quasi trentennale alle spalle, la futura General manager vanta numerose esperienze nel settore dell’ospitalità di lusso su scala globale. Dopo il suo primo ruolo come Hotel Manager presso Sina The Gray a Milano, ha lavorato per il gruppo The Ritz Carlton dapprima a Dublino, poi sull’isola thailandese di Krabi. Successivamente, si è occupata per sette anni della gestione delle proprietà di Londra e Milano di Bulgari Hotel & Resorts, ricoprendo varie posizioni, per diventare, infine, Director of Rooms presso l’Armani Hotel di Dubai e One & Only nelle Maldive.

Dopo un anno di pausa, nel quale si è occupata di consulenze per 15 importanti hotel di lusso, diventa General Manager del Baglioni Hotel London, ma il suo ultimo ruolo l’ha vista diventare Global Director of Rooms & Guest Experiences per il gruppo Kerzner International. “Sono entusiasta del mio nuovo ruolo come General Manager dell’Hotel La Palma – ha commentato –. Credo che la mia esperienza mi permetterà di guidare i vari team al meglio per garantire agli ospiti un’esperienza impeccabile. Non vediamo l’ora di aprire le porte di questo luogo speciale e accogliere sia i locali sia gli ospiti provenienti da ogni parte del mondo”.

L’Hotel La Palma, costruito nel 1822, è stato reinventato e trasformato da Oetker Collection e dai suoi proprietari, i Reuben Brothers, in un vero capolavoro. È il primo progetto di hôtellerie che porta la firma di Francis Sultana, interior designer visionario che ha collaborato con i migliori artigiani locali per rendere omaggio alla tradizione. A pochi passi dalla leggendaria Piazzetta, l’Hotel La Palma offrirà un ristorante e un bar sulla terrazza, un beach club, una nuova piscina, una spa, un fitness centre e tre boutique. La ristorazione sarà curata dall’inimitabile Chef Gennaro Esposito.

Oetker Collection

Oetker Collection è un’eccezionale collezione di “Masterpiece Hotel”, tenute e ville in Europa, Regno Unito, Brasile e Caraibi. Situate nelle destinazioni più ambite del mondo, tutte le proprietà sono un punto di riferimento e icone di eleganza, che fondono l’ospitalità leggendaria con il genuino spirito di famiglia di Oetker Collection. Dal 1872 Oetker Collection preserva ed estende i suoi standard unici nel mondo dell’ospitalità, attraverso l’acquisizione e la gestione di proprietà uniche nel loro genere. L’attuale portfolio include Le Bristol Paris, Brenners Park-Hotel & Spa a Baden Baden, Hotel du Cap-Eden-Roc ad Antibes, Château Saint-Martin & Spa a Vence, The Lanesborough a Londra, L’Apogée Courchevel, Eden Rock – St Barths, Jumby Bay Island ad Antigua, Palácio Tangará a San Paolo, The Woodward a Ginevra e Hotel La Palma a Capri e The Vineta Hotel a Palm Beach, in apertura nel 2023.