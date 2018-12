Immacolata artica

(AdnKronos) – Gelo a sorpresa sull’Immacolata. Se dopo un inizio di dicembre all’insegna di qualche pioggia, l’alta pressione sta ora accarezzando l’Italia – dove il tempo andrà via via migliorando praticamente ovunque, con l’anticiclone che dominerà la scena ancora per qualche giorno – e il tempo è in prevalenza asciutto sul territorio nazionale, ecco che a ridosso del prossimo weekend lo scenario è destinato a cambiare nuovamente. A dirlo sono gli esperti de ilmeteo.it., che segnalano come proprio sabato 8 dicembre un’irruzione fredda in arrivo dalla Scandinavia si fionderà sull’Italia, provocando precipitazioni inizialmente al Nordest per poi estendersi su tutte le regioni centro-meridionali peninsulari, nonché sulla Sicilia tirrenica.

Ma niente paura: domenica 9, spiega ancora ilmeteo.it, la situazione è destinata subito a migliorare salvo per qualche residuo e forte rovescio sul basso Tirreno durante le ore serali. Sul resto dell’Italia sarà quindi di nuovo soleggiato, con cielo al massimo poco nuvoloso. I venti saranno in prevalenza di Maestrale e risulteranno anche molto forti con raffiche fino ad oltre 100 km/h. La neve scenderà abbondante sulle Alpi dai 7/800 metri di quota. Per quanto riguarda infine le temperature, non si segnalano grandi variazioni: i valori termici si manterranno infatti sostanzialmente stazionari, salvo per lievi e locali riduzioni. Le massime si attesteranno sui 14°C al Nord, sui 16°C invece al Centro-Sud.