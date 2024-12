Immacolata, un tempo le persone più avanti negli anni raccomandavano ai giovani di comportarsi meglio in attesa della Natività

Il traguardo è ormai vicino. Un tempo la ricorrenza dell’ Immacolata, soprattutto nella parte a nord dell’Italia, era considerata il punto di partenza del lungo percorso delle festività che si chiudevano ai primi di gennaio, salvo eventuali ponti, il giorno 6.

Era o erano, se la ricorrenza cadeva in un giorno della settimana, il/i giorni dedicati all’addobbo dell’albero, alla realizzazione del presepe e degli altri ornamenti natalizi.

Inoltre, per chi l’aveva, era tempo di andare a aprire la casa in montagna, cioè a prepararla, per poterla usare durante le festività e anche dopo. A Milano, al Teatro alla Scala, la sera della vigilia andava in scena il primo spettacolo, che apriva così la Stagione Lirica. Solitamente, fino allo scorso anno, apriva la lista delle autorità presenti in sala il Capo dello Stato. Quest’anno ha delegato a rappresentarlo il Presidente del Senato, seconda carica ufficiale del Paese, che ce l’ha messa tutta per essere all’altezza, tenendo presente che il Capo dello Stato è definibile slanciato e quindi più alto del delegato di una spanna abbondante. Si può credere, a buona ragione, che probabilmente il Presidente Mattarella ha dovuto far ricorso all’uso di una scusa diplomatica per fare in qualche modo onore a quell’ invito. Non è azzardato pensare che si sia concretato nel giro di qualche giorno la più difficile delle situazioni che si poteva temere: la violenza, meglio sarebbe chiamarla con il nome che meglio rende l’idea, cioè ferocia, di quanto sta accadendo è esplosa ancora. Altre guerre stanno scoppiando e altre ancora sono sul punto di farlo. Esse si aggiungono, già note, allo scacchiere dove i militari si sono stanziati e, nonostante le smentite dei graduati, stanno mettendo le radici. Fatto sta che non solo Parigi brucia: questo é il titolo di un film sull’ombra buia che calò durante l’invasione nazista su quella città. Stanno per essere attaccati dalla furia dilagante di questi tempi realtà che potevano prevederlo, ma anche altre che affrontavano il problema con maggior incidenza, cercando, come potevano, di tenersi lontani, il più possibile, dalle zone…calde del pianeta. Questa notte è stato deposto il regime sanguinario che operava in Siria per mano di Assad, figlio di chi, più di mezzo secolo fa, aveva instaurato una dittatura sanguinaria. I due hanno tenuto sotto una cappa di terrore i siriani e chiunque osasse dissentire ai loro ordini per un tempo così lungo. Non si sa, né si saprà prima che non si sarà insediato un nuovo organo di governo completamente diverso da quello appena destituito, quali saranno le nuove alleanze e che gioco intenderà giocare in quella che ormai deve essere considerata una “terra di fuoco” ancora più pericolosa di quelle, seppure di altro genere, presenti in Campania con una situazione mondiale così snaturata, è molto difficile credere che le asperità di ogni genere tra la Siria e i paesi limitrofi possano essere spianate con il solo impegno delle sue forze armate. Allo stato, con questo fatto nuovo di cui non si possono ancora definire gli sviluppi, l’umanità si prepara a ricevere per l’ennesima volta chi dovrebbe, insieme a altre cose, donarle la pace. Non sembra proprio che questa volta gli elementi terreni si stiano disponendo per collaborare. Sarà prudente cominciare a spostare il tentativo realistico di centrare quell’ obiettivo a Pasqua, simbolo di pace, appunto. Quella 2025, e sarebbe già un risultato di tutto rilievo.