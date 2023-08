Immacolatella: che succede. A domanda si risponda, prego

C’è. Una città, d’antichissimo lignaggio, e certificatissima genealogia, fu eletta perfetta scenografia per le passerelle di sedicenti vip e politicanti. Si inauguravano opere pubbliche, futuribili scenari urbanistici, pensieri di futura evoluzione, la torta del biondone e l’impasto della pizza. Ogni tanto il Vip del momento tagliava un nastro, concedeva interviste per l’inaugurazione di questa o quell’opera, e poco importava se, il giorno dopo l’inaugurazione, cancelli, cantieri, progetti o le semplici idee erano nuovamente chiusi e resi indisponibili alla gente. La vecchia vocazione del festa-farina-forca aveva trovato nuove sfaccettature che conservavano intonso lo scopo del gioco: gloria al protagonista in auge o aspirante tale. Solo un’opera, per qualche mistero eleusino, destinato a rimanere tale per i più, non fu mai inaugurato. Il telegiornalista procidano dei tempi andati non avrebbe esitato, ed avrebbe posto a chi di dovere la sua domanda che nasce come allora sempre spontanea: perché. In una città dove si inaugura anche la ciotola del gatto un’opera importante, restaurata e compiuta, resta sotto silenzio ed a tre anni dalla parola fine dell’intervento di restauro conservativo tutto tace e l’edificio è chiuso, completato e chissà se e come manutenuto. Indovina indovinello di cosa si tratta. L’edificio è quello dell’Immacolatella Vecchia. Ohhh. Nel mese di maggio del 2019 iniziò il restauro e la riqualificazione dell’Immacolatella Vecchia. I lavori, sotto la Direzione di Luciano Garella, ex Sovrintendente ai Beni Architettonici e Paesaggistici di Napoli, terminarono alla fine del 2020. Poi fu pandemia. Oggi che pandemia non è più, e tutto sembra essere tornato nel consueto disordine, la vicenda Immacolatella resta una lettera sospesa della quale nessuno parla. I turisti e noi indigeni nulla sappiamo della scoperta dell’antico colore quel color ocra che è divenuto il trait-d’union del restauro. Ignote resteranno, almeno per ora, le redivive facciate del ‘700 e la strombazzatissima quanto oggettivamente preziosa opera di restauro. L’edificio resta chiuso al pubblico, come quando i 50 addetti ai lavori si davano da fare sugli impalcati La storia dell’edificio è affascinante un edificio a pianta ottagonale di epoca borbonica un tempo sede della Deputazione della Salute. Superfluo sostenere ancora quanto e come le tecniche dell’interpretazione avrebbero potuto incidere per una fruizione turistica di successo. Necessario ed urgente chiedere un chiarimento sull’inutilizzo della struttura, per il restauro della quale sono stati spesi notevoli capitali. La risposta delle autorità è molto prevedibile e scontata: stiamo facendo, dicendo, organizzando. Il dizionario dei sinonimi trabocca dei termini più sofisticati da usarsi per eludere una seria risposta. Andrebbero bene anche gli endecasillabi sciolti, o il dialetto più stretto L’importante sono le risposte e i fatti concreti. Si resta in attesa. Grazie.