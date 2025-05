“ImmaginAzione” al teatro Bolivar: il cinema dei giovani per la prevenzione

Martedì 13 maggio, alle ore 10.00, al Teatro Bolivar, nell’ambito dell’iniziativa “Cinema che classe! Laboratori di cultura cinematografica per le scuole di Napoli”, si terrà la proiezione dei corti finali di “ImmaginAzione”, laboratorio audiovisivo per la prevenzione della violenza di genere: relazioni, sentimenti, immagini. L’iniziativa, promossa e finanziata dal Comune di Napoli nell’ambito del progetto Cohousing Cinema Napoli e organizzata dall’associazione Premio Fausto Rossano, vedrà protagonisti i cortometraggi realizzati nei laboratori dalle alunne e alunni delle scuole I.T.I.S. Alessandro Volta, I.S. Alfonso Casanova, S.S. Pirandello Svevo, I.C.S. 49 Toti Borsi Giurleo. Sarà ospite anche l’I.C.S. 17 Andrea Angiulli.

ImmaginAzione è un percorso che mette in dialogo le giovani generazioni con il cinema, offrendo uno spazio di espressione per esplorare emozioni, relazioni e tematiche legate alla crescita individuale e sociale. Con i registi Luca Lanzano, Marinella Ioime e Claudio Gargano, le ragazze e i ragazzi hanno mosso i primi passi nel linguaggio cinematografico come strumento di espressione e consapevolezza del sé, nella convinzione che ogni manifestazione di disagio rappresenti un passo verso il benessere psichico.

All’incontro sarà presente anche l’attore e regista Sergio Sivori direttore artistico del progetto.

L’iniziativa ha l’obiettivo di contrastare gli stereotipi e la violenza di genere, promuovendo una cultura del rispetto e dell’inclusione nelle relazioni interpersonali. Le alunne e gli alunni coinvolti hanno acquisito le competenze base del linguaggio audiovisivo, approfondendo tutte le fasi della realizzazione di un prodotto cinematografico: dal concepimento dell’idea alla scrittura, dalle riprese al montaggio finale. Tra gli esperti dei laboratori, anche lo sceneggiatore Giulio Nocerino, che ha affiancato Claudio Gargano nella guida dei partecipanti durante il processo creativo.