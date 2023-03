Immagine internazionale per Napoli. Gli albergatori: Rilanciare lo storico Hotel del Londres a piazza Municipio

“Siamo assolutamente favorevoli alla restituzione alla sua originaria destinazione alberghiera dello storico Hotel de Londres di Piazza Municipio a Napoli, attualmente sede del Tar Campania “: è il pensiero di Costanzo Iaccarino, Presidente Federalberghi-Confcommercio Campania. “Sarebbe un ulteriore attrattore per il Turismo di Alta Gamma nel capoluogo e un gran beneficio per la città poter ospitare in una delle sue piazze più belle una struttura alberghiera di alto profilo – spiega il leader dell’associazione degli albergatori -. Una struttura che darebbe un ulteriore impulso all’immagine internazionale della città, attirando la fascia di Turismo a maggiore capacità di spesa. Il Tar – prosegue Iaccarino – potrebbe più utilmente collocarsi nell’area del Centro Direzionale, in modo da completare la “Cittadella della Giustizia” e contribuire al popolamento ed al rilancio del Centro Direzionale, dopo anni di decadenza. Chiediamo perciò all’Amministrazione Comunale di farsi promotore di un tavolo di confronto con tutte le parti interessate per avviare un esame concreto delle possibilità di realizzare un progetto che sarebbe di grande giovamento per l’immagine e l’economia della città”.