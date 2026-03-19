Immagini e storie: in un libro i 500 GP di Pirelli in Formula 1

Milano, 19 mar. (askanews) – Un libro per raccontare, con immagini e testi, le 500 gare di Pirelli nel Mondiale di Formula 1. Fondazione Pirelli presenta il volume “Emozioni”, pubblicato da Marsilio Arte, un’opera affascinante che presenta fotografie insieme a materiali in parte provenienti dall’Archivio Storico Pirelli: un percorso che attraversa epoche, circuiti, dettagli tecnici e storici. Da segnalare in particolare un reportage fotografico inedito di Darren Heath dedicato al Gran Premio di Gran Bretagna 2025 a Silverstone: una sezione contemporanea che, nell’anno del 75esimo anniversario del Campionato del mondo, costruisce un ponte visivo tra memoria e futuro.

Il libro, che si configura anche con un evento, ricostruisce una storia dentro la storia: quella che inizia a Silverstone il 13 maggio 1950, in contemporanea con la nascita del Mondiale, e che vede Pirelli presente lungo una traiettoria articolata in tre grandi fasi (1950-1958; 1981-1991 e dal 2011 in avanti come Global Tyre Partner del FIA Formula 1 World Championship). Accanto ai protagonisti della pista – da Alberto Ascari a Juan Manuel Fangio, da Ayrton Senna a Nelson Piquet, fino a Lewis Hamilton e Max Verstappen – il libro racconta anche il lavoro dei tecnici, degli ingegneri e dei meccanici. Un universo professionale decisivo nella costruzione della competizione.

Il volume ospita poi una serie di contributi istituzionali e tecnici, interviste e testimonianze che raccontano la Formula 1 come officina a cielo aperto dove competizione e innovazione procedono insieme. Tra gli autori e i protagonisti: Marco Tronchetti Provera, Stefano Domenicali, Mohammed Ben Sulayem, Andrea Casaluci, Antonio Calabrò, Maurizio Boiocchi, Pierangelo Misani, Giovanni Tronchetti Provera, Mario Isola, Jean Todt, Susie Wolff, Giorgio Terruzzi, Giuseppe Di Piazza, Arianna Ravelli.

La parte finale del volume raccoglie dashboard e infografiche: chilometri, vittorie, record e statistiche che condensano decenni di competizioni e restituiscono, in forma essenziale, la dimensione numerica di uno sport totale.

Il volume “Emozioni. I 500 GP di Pirelli nel Campionato del mondo di F1” vuole anche mettere in scena la Formula 1 come grande immaginario contemporaneo e la racconta come storia di industria, innovazione e cultura visiva, che ha voglia di continuare a guardare al futuro.