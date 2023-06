Immigrazione, arrestati a Crotone due presunti scafisti moldavi

CROTONE (ITALPRESS) – Militari della Sezione Operativa Navale della Guardia di Finanza di Crotone, sotto la direzione del Reparto Operativo Aeronavale di Vibo Valentia, nel corso di un’operazione di servizio congiunta con unità della Capitaneria di Porto, a contrasto del traffico di esseri umani, hanno sorpreso al largo di Capo Rizzuto (KR) una barca a vela con a bordo 46 migranti. I finanzieri hanno fermato ed arrestato due moldavi che si trovavano alla guida del mezzo. Le attività in mare avvenivano in cooperazione con le unità navali della Capitaneria di Porto che prendevano a bordo i migranti per condurli in porto a Crotone, dopo che militari della Guardia di Finanza saliti a bordo del veliero avevano provveduto a isolare i due scafisti. L’intera operazione, svolta senza soluzione di continuità, sia in mare che a terra, attraverso specifiche attività d’indagine, è stata espletata sotto la direzione e il coordinamento della Procura della Repubblica di Crotone.

Foto: ufficio stampa Guardia di Finanza

(ITALPRESS).