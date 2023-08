Immigrazione, Cgil Caserta: Non sorprendono le dichiarazioni del ministro Piantedosi

“Non ci sorprendono le dichiarazioni del Ministro Piantedosi, in perfetta linea politica con le azioni messe in campo da questo Governo sul tema migratorio”, dichiarano congiuntamente Sonia Oliviero, segretaria generale CGIL Caserta e Elena Russo, responsabile dipartimento politiche dell’immigrazione CGIL Caserta.

“Abbiamo ancora bene in mente le immagini immediatamente successive alla strage di Cutro, in cui il Ministro, in barba al dolore di centinaia di famiglie e al lutto di una Nazione intera, null’altra ha avuto da dire se non colpevolizzare i morti in mare.

In risposta a quella strage il Governo ha dato vita al decreto Piantedosi 2, che, convertito poi in legge, non ha fatto altro che creare ulteriore disagio in un tessuto sociale e in comunità già fortemente colpite dai decreti sicurezza del 2018 e dall’arretratezza normativa della legge Bossi-Fini. Come Cgil da subito abbiamo espresso forte contrarietà alle norme contenute nel decreto Piantedosi 2, ben consci che avrebbero colpito lì dove c’era già maggiore vulnerabilità. Castel Volturno paga caro il prezzo di queste scelte e il conto diventa ancora più salato per le non scelte, nell’indifferenza di chi avrebbe potuto cambiare le cose e non l’ha fatto. Non possiamo negare che sia un territorio difficile, ma è una realtà molto distante da quella descritta dal Ministro che, accostando la camorra ai migranti, sa bene di alimentare un clima di odio al solo fine propagandistico.