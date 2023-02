Nella notte, un’imbarcazione si è rovesciata in mare al largo delle coste crotonesi. Numerose le vittime, solo 80 i sopravvissuti soccorsi e trasportati, chi in ospedale, chi al Cara di Isola Capo Rizzuto. L’imbarcazione è andata in mille pezzi e i suoi resti continuano ad arrivare a rive, insieme ai cadaveri, che aumentano di ora in ora.

