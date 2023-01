Immigrazione, Meloni “Europa sia compatta per prevenire flussi illegali”

ROMA (ITALPRESS) – “A nessuno conviene dividersi sul tema delle migrazioni, perchè si rischia di fare un favore ai trafficanti di esseri umani”. Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, al termine dell’incontro col presidente del Consiglio Europeo, Charles Michel. “E’ tempo di lavorare insieme per prevenire i flussi illegali” prima che “arrivino ai confini europei”, spiega. “Dal nostro punto di vista, l’Italia sta facendo la sua parte già come vedete in queste settimane, rafforzando la cooperazione con i paesi di origine e con i paesi di transito dei flussi migratori”, sottolinea. “Credo che l’impegno verso l’Africa dovrebbe essere un impegno di tutta l’Europa: su questo mi pare che ci siano importanti punti di contatto”, ma “crediamo che si debba e si possa migliorare l’azione europea in tema di rimpatri”, conclude.

-foto agenziafotogramma.it-

(ITALPRESS).