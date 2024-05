“L’immigrazione? Nel 2023 in Italia era ai livelli record del 2015. Con Giorgia Meloni al Governo non abbiamo cambiato passo, sono solo cambiati gli slogan”. Lo ha detto in una intervista all’Italpress il leader di Italia Viva, Matteo Renzi, a margine di una iniziativa elettorale a Palermo, in vista delle elezioni europee 2024.

