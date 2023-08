Immigrazione, Zaia “Ora 9 mila ospitati in Veneto, dati insostenibili”

VENEZIA (ITALPRESS) – “I sindaci hanno ragione da vendere visto che noi non abbiamo mai rifiutato l’ospitalità a nessuno. La prova provata è che il nostro modello di integrazione è riconosciuto a livello nazionale e internazionale come di qualità. Siamo preoccupati perché oggi i dati sono dati di insostenibilità. Ne stiamo ospitando circa 9 mila in questo momento e siamo davanti una situazione che rischia di diventare inquietante visto e considerato che non ci sono più spazi”. Così il presidente della Regione del Veneto, Luca Zaia, parlando con i giornalisti a Venezia. “Io ho fatto il ragionamento di dire al soggetto attuatore, il prefetto di Venezia, ‘evitiamo le tendepoli e fai in modo che si possa ospitare in maniera diffusa, in maniera volontaria se c’è qualcuno che dà disponiblità’. Noi dobbiamo assolutamente scongiurare tendopoli per un fatto di dignità e insostenibilità da parte nostra o mega assembramenti tipo Cona”, ha concluso.

col3/gtr