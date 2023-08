Imminente esordio in pista per l’Alpine A424

ROMA (ITALPRESS) – Con il reveal della showcar A424_ß, Alpine ha accelerato i preparativi per la futura LMDh progettata per la categoria top Hypercar del Campionato Mondiale FIA di Endurance (FIA WEC). Frutto di una collaborazione senza precedenti tra i Dipartimenti Design e Racing di Alpine, l’A424 è fedele alla visione svelata in occasione della 24 Ore di Le Mans. Quintessenza della sportività Alpine, sfiderà i più grandi nomi del motorsport a partire dall’anno prossimo con uno stile unico, sottolineato da una firma luminosa incisiva e già emblematica. Questo prototipo di innegabile purezza e dinamicità sarà anche il primo di Alpine ad entrare nella disciplina nell’era delle ibride. Per affrontare la sfida della categoria top, Alpine vivrà un’estate sportiva dietro le quinte. Studiato e sottoposto a test sui banchi per diversi mesi, il motore dell’Alpine A424 si avvicina alla configurazione definitiva grazie al lavoro svolto con Mecachrome. Il V6 monoturbo da 3,4 litri che eroga, come da regolamento, 500 kW (675 cv), abbinato ad una trasmissione Xtrac, è arrivato di recente nelle officine di Oreca per essere integrato nel primo telaio dell’A424.

Il resto dell’estate sarà dedicato alle fasi iniziali di sviluppo dell’A424, a partire dai due rodaggi. Il primo avverrà ad inizio agosto, sempre con l’obiettivo di testare la concept car e verificare il buon funzionamento dei sistemi. Nella seconda metà del mese di agosto, ci sarà un secondo shakedown con la carrozzeria nella sua configurazione iniziale. Dopo queste prove, verrà organizzata la prima sessione di test, prima delle varie sessioni che scandiranno il secondo semestre dell’anno su vari circuiti campioni, tra cui il Circuito Paul Ricard, Motorland Aragòn, Jerez e Portimào. Per dotarsi delle migliori armi ai massimi livelli, Alpine si è associata ad esperti nei rispettivi settori: Oreca per il telaio, Mecachrome per il motore e la scuderia Signatech di Philippe Sinault per le attività in pista, insieme agli ingegneri di Alpine Racing.

Nel frattempo, si compiranno i primi passi dell’omologazione in collaborazione con la FIA e l’IMSA, il cui ruolo sarà tanto più importante in quanto stabiliranno le caratteristiche tecniche dell’auto, salvo eccezioni definite dalle condizioni molto severe dei regolamenti. La corsa contro il tempo di Alpine, iniziata fin dall’annuncio, il 5 ottobre 2021, del suo ingresso nella categoria top, continua ad accelerare ora che mancano 215 giorni alla prima partenza dell’A424 nella gara di 1812 chilometri del Qatar, il 2 marzo 2024.

