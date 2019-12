Immobili: Belvilla si consolida in Italia, nuova frontiera holiday renting

Roma, 11 dic. (Labitalia) – Brand olandese specialista nell’affitto di case vacanza, Belvilla garantisce un servizio fulll service per chi possiede casa e desidera affidare il proprio immobile a un partner di fiducia. Con quasi 40 anni di esperienza sul mercato europeo, Belvilla sta infatti sviluppando soluzioni tecnologiche sempre più innovative e sofisticate nel settore delle case vacanza, investendo in personale competente e qualificato. “Il futuro dell’industria delle case vacanza è in rapida evoluzione e Belvilla continua ad essere all’avanguardia in questo periodo di cambiamenti. La nostra azienda, che ha l’innovazione come parte fondamentale del suo Dna, continuerà a creare tools volti a semplificare la vita dei proprietari di case”, afferma il Ceo Tobias Wann.

Dopo essersi consolidata in diversi mercati europei come l’Olanda, il Belgio e la Germania, Belvilla punta ad affermarsi come brand di riferimento del settore anche in Italia, Francia e Spagna. A oggi sono già 3.700 le proprietà che utenti da tutto il mondo possono consultare e prenotare in Italia grazie a Belvilla. Questo brand fa parte del portfolio di Oyo Vacation Homes, società nata seguito dell’acquisizione di @Leisure Group da parte Oyo Hotels and Homes, secondo gruppo al mondo nel settore dell’hospitality.

Secondo Gianluca Cocco, Country Manager di Oyo Vacation Homes per Croazia e Italia, “il Sud Europa rappresenta l’opportunità più rilevante per Oyo Vacation Homes nel mercato Hospitality del nostro Continente”. “La crescita dell’offerta di ville e appartamenti in affitto in Italia – sottolinea – continua ad essere notevole e Oyo Vacation Homes si è posta l’obiettivo di supportarne la crescita apportando investimenti e tecnologia, tramite un approccio dove proprietari e ospiti hanno un ruolo centrale. Focus di questi investimenti saranno i mercati urbani (Milano, Roma, Firenze, Venezia, Napoli) e leisure (mare, laghi, montagna, campagna) e il Sud Italia gioca un ruolo da protagonista in questa sfida”.

Fin dalla sua nascita Oyo Vacation Homes ambisce, quindi, ad affermarsi come società all’avanguardia nel mercato dell’affitto di case vacanza. Così, con il suo supporto, Belvilla annuncia oggi nuove funzionalità per rendere l’esperienza dei proprietari di case vacanza sempre più soddisfacente: prezzi competitivi attraverso un sistema di pricing dinamico e la possibilità di applicare scontistiche; gestione flessibile degli arrivi per rispondere alle crescenti richieste di soggiorni brevi e check-in infrasettimanali; conferma immediata delle prenotazioni e gestione di prenotazioni last minute fino a un giorno prima dell’arrivo; estensione del servizio di Property Management, che include pulizia, gestione delle chiavi e manutenzione dell’immobile in Italia, Francia e Spagna.

Per anni Belvilla ha offerto soluzioni su misura per aiutare i proprietari ad affrontare le più comuni difficoltà che incontrano quando decidono di affittare il proprio immobile: la mancanza di tempo ed esperienza. Per supportarli, Belvilla offre, anche sul mercato italiano, un pacchetto di servizi completo che include la gestione dell’annuncio, la realizzazione di un servizio fotografico per aiutare i potenziali ospiti nella scelta della casa ideale, la negoziazione con l’utente finale attraverso il portale belvilla.nl e altri partners, la manutenzione della proprietà, l’accoglienza degli ospiti, la copertura assicurativa da eventuali danni e l’assistenza 24h su 24.

Tra i vantaggi opzionali del servizio full service, Belvilla propone anche la garanzia di un livello minimo di guadagno per i proprietari, e il supporto a chi desidera rendere la sua proprietà più adatta alle esigenze del mercato proponendo investimenti ad hoc. Nel 2019 circa 6.000 italiani si sono affidati a Belvilla per prenotare l’abitazione ideale scegliendo tra case vacanza, appartamenti, ville e casali in campagna: i paesi che hanno ottenuti più consenso da parte del mercato italiano sono l’Italia, l’Austria, l’Olanda, la Germania e la Croazia.