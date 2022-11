Immobili, da Confedilizia e Notariato una guida per i giovani

ROMA (ITALPRESS) – Confedilizia e il Consiglio nazionale del Notariato hanno presentatato la Guida “Casa e Giovani”, un vademecum pratico alla locazione e alla compravendita immobiliare, per accompagnare e orientare le giovani generazioni nella scelta della soluzione abitativa più adeguata alle proprie esigenze. “E’ una guida per rendere consapevoli i giovani delle grandi possibilità di questo mondo. Parliamo del rapporto tra i giovani e la casa sul piano sia dell’acquisto ma anche dell’affitto. Spesso i giovani sono restii ma anche impossibilitati ad acquistare, nonostante le agevolazioni fiscali che ci sono e che in parte saranno rinnovate con questa legge di bilancio. Ma si parla anche di affitto, per agevolarlo sia dal lato del proprietario sia da quello dell’inquilino. La guida serve ad aiutare l’approccio e l’acquisto da parte dei giovani su un piano pratico”, ha detto il presidente della Confedilizia Giorgio Spaziani Testa.

“In questa guida si troveranno le linee guida fondamentali sul piano civilistico, informazioni sulle agevolazioni fiscali. Diamo molto peso al tema affitto, perchè molto spesso i giovani sono eredi di immobili che possono essere messi a disposizione per affitti turistici e da cui poter trarre reddito”, ha aggiunto.

“I giovani della generazione Z hanno indubbiamente delle difficoltà economiche legate al fatto di non avere un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, e poi tendono a spostarsi tantissimo, perchè difficilmente hanno un rapporto di lavoro stabile e consolidato in una città. Ecco quindi che è nata la necessità, comprovata da numerosi sondaggi, di offrire ai giovani la possibilità di utilizzare la proprietà in modo diverso, attraverso strumenti come la proprietà temporanea, il co-housing, il rent to buy, iniziative che devono continuare ad avvicinarli e farli affezionare alla casa”, ha osservato Giulio Biino, presidente del Consiglio nazionale del Notariato.

La guida è disponibile gratuitamente sul sito del Notariato e di Confedilizia e si articola in due sezioni: la prima dedicata all’acquisto della casa, la seconda all’affitto. Attraverso una serie di domande semplici e intuitive viene affrontata una panoramica dei principali aspetti normativi e fiscali relativi alla compravendita immobiliare e alla locazione. Vengono infatti approfonditi temi come il preliminare di vendita, la conformità catastale, la regolarità urbanistica, i benefici prima casa, la gestione dell’abitazione principale, le conseguenze in caso di rivendita della prima abitazione, così come questioni legate ai diversi tipi di locazione (libera, agevolata, transitoria, turistica) e ai rapporti condominiali. Secondo Scenari Immobiliari, quasi 7 milioni di giovani vivono ancora con i genitori, ma almeno 2 milioni cercano una casa da acquistare o da affittare. Negli ultimi dieci anni la quota di acquirenti sotto i 34 anni sul totale compravendite di alloggi è passata dal 20 a oltre il 26%, arrivando a quasi 200mila compravendite nel 2022.

