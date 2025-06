Immobiliare, compravendite in ripresa: Napoli mette a segno un +6,1%

Il mercato immobiliare italiano conferma il proprio trend di crescita anche nel primo trimestre del 2025, consolidando la ripresa avviata già negli ultimi mesi del 2024. Secondo i dati elaborati da Kts Finance e basati sulle informazioni ufficiali dell‘Osservatorio del Mercato Immobiliare (Omi) dell’Agenzia delle Entrate, le compravendite residenziali sono aumentate dell’11,2% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, raggiungendo quota 172.048 transazioni. Questo risultato sottolinea un mercato vivace e in netta ripresa, trainato da una domanda crescente e da un clima di fiducia che torna a permeare famiglie e investitori dopo anni di incertezze.

La crescita non è omogenea, ma interessa soprattutto le principali aree metropolitane italiane. Roma si conferma la città più dinamica, con un aumento delle compravendite del 10,7%, pari a 8.528 unità. La capitale continua a rappresentare un polo attrattivo per residenze, attività commerciali e cultura. Milano, fulcro economico e finanziario, segna una crescita del 7,1% con 5.505 compravendite, sostenuta soprattutto dalla domanda di immobili di fascia medio-alta e nuove costruzioni. Notevole è la performance di Genova e Torino, entrambe con incrementi a doppia cifra: Genova registra un +13,5% con 2.155 transazioni, mentre Torino sale del 12,2%, con 3.583 unità vendute. Questi dati, come evidenziato da Kts Finance, indicano una ritrovata vitalità anche in mercati storicamente meno al centro dell’attenzione. Unica eccezione tra le grandi città è Firenze, che mostra un calo del 6,2%, con circa 1.067 transazioni in meno rispetto al primo trimestre 2024. Le cause sono da ricercare in una domanda più selettiva e nella scarsità di nuove offerte immobiliari. Anche altre città importanti come Bologna (+9,3%), Napoli (+6,1%) e Palermo (+8,98%) confermano la crescita diffusa nel settore.