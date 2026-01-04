Immobiliare, investimenti nelle strutture ricettive a +65%

Le nuove strutture ricettive con servizi (alberghi-non-alberghi, branded residence e serviced luxury apartment) hanno visto gli investimenti crescere del 65% nel primo semestre 2025 rispetto al 2024 per attestarsi a circa 1,4 miliardi di euro. Yard Reaas, oggi diventato Gruppo RYZE, realtà italiana indipendente nella consulenza real estate e nella gestione integrata di servizi immobiliari, ha analizzato questo segmento nel report Real Estate Data Hub 2025, realizzato insieme a Centro Studi di Remax Italia e 24Max. Gli investimenti, che rappresentano un quarto del totale nell’immobiliare commerciale, sono concentrati soprattutto nel Nord Italia e nelle principali città turistiche, tra le quali Como, Venezia, Roma, Milano e Napoli.

Secondo l’ultima edizione del report Real Estate Data Hub 2025, il comparto ricettivo è trainato dal segmento lusso, con circa la metà degli investimenti provenienti da capitali internazionali (in particolare da Europa e Usa), ed è sostenuto in maniera consistente dai flussi turistici che hanno registrato una stabilità nei primi mesi dell’anno e una ripresa significativa a giugno, con 16,8 milioni di arrivi e oltre 59 milioni di presenze, superando i livelli di giugno 2024 e giugno 2019. In particolare, il primo semestre 2025 ha registrato una flessione contenuta del turismo domestico e una crescita del turismo internazionale, a conferma della centralità della domanda estera per la competitività del settore turistico italiano.

Circa il 90% del volume degli investimenti è stato assorbito da strutture 4 e 5 stelle, con i soli 5 stelle che rappresentano oltre il 50% degli investimenti.