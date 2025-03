Immobiliare, Mapic Italy 2025: creare valore per generare crescita

Roma, 19 mar. (askanews) – MAPIC Italy, la più importante piattaforma di business dedicata ai player del mercato immobiliare commerciale e retail, torna al Super Studio Maxi di Milano il 14 e 15 maggio. Attesi oltre 2.100 delegati, tra cui più di 700 retailer, catene di ristorazione e operatori leisure, confermandosi come l’appuntamento di riferimento per il settore in Italia.

In un periodo ricco di sfide per l’industria retail e per il mercato immobiliare commerciale, il percorso verso la crescita passa attraverso la creazione del valore. Il valore è oggi l’elemento centrale dell’equazione che i player del mercato immobiliare, del retail e dell’hospitality devono risolvere per generare una crescita solida e sostenibile.

“Il valore non è unicamente una questione di prezzo di un prodotto o di quotazione di un asset” – commenta Francesco Pupillo, Show Director MAPIC e MAPIC Italy -. “Il valore nasce dall’esperienza proposta, dalle scelte di investimento, dall’impatto ambientale e sociale dei progetti, dalla connessione con i brand e dall’integrazione delle innovazioni tecnologiche che migliorano la user experience. Il valore percepito dal consumatore e dall’investitore diviene oggi il driver principale della crescita e il fattore determinante delle scelte di tutti i player del mercato”.

Mapic italy 2025: creare valore per generare crescita.

MAPIC Italy 2025 affronterà il tema della creazione del valore attraverso quattro dimensioni fondamentali mettendo in luce i fattori che stanno ridefinendo il futuro del retail e dell’immobiliare commerciale.

L’esperienza del cliente sarà al centro dei dibattiti, con una serie di approfondimenti su come le destinazioni retail e i siti a destinazione mista possano creare valore attraverso, una proposta di servizi che rispondano alle esigenze di socializzazione dei consumatori, un’offerta retail e leisure completa, e il giusto equilibrio tra convenienza ed esperienza.

L’investimento rappresenta un’altra dimensione cruciale nell’equazione di creazione del valore. In un momento in cui i capitali tornano a dirigersi verso il mercato immobiliare commerciale, MAPIC Italy analizzerà, in occasione di una sessione del programma di conferenze, la maniera in cui oggi le proprietà investono per mantenere attrattive le destinazioni commerciali per i clienti e per gli investitori.

La sostenibilità avrà un una posizione centrale nel programma di conferenze. Con oltre 80 dei 100 principali REIT a livello globale (Real Estate Investment Trust) che possiedono esclusivamente asset certificati green, il tema ESG verrà analizzato per capire in che maniera le scelte di investimento siano oggi influenzate da tali fattori e di come esse incidano sulle scelte di acquisto dei consumatori.

Infine, l’innovazione tecnologica sarà analizzata come strumento per migliorare la produttività e ottimizzare l’esperienza del cliente attraverso la personalizzazione dell’esperienza di acquisto. Si discuterà di come i negozi fisici siano oggi hub strategici per la costruzione dell’identità di marca e di come tecnologie come il retail media stiano aprendo nuove opportunità di crescita per proprietà e gestori di siti retail.

Protagonisti e novità dell’edizione 2025.

Gli spazi espositivi ospiteranno oltre 75 espositori tra i più importanti player del mercato, come Klépierre, IGD SIIQ, Nhood, Carmila, Eurocommercial, Multi, Sonae Sierra, Svicom, Cushman&Wakefield, Colliers, CBRE, Pradera, Promos, Odos, Generali Real Estate. E ancora Pepco, UCI Cinemas, Action, Lidl, New Lino’s Coffee, Teddy Group.

Tra le novità più significative dell’edizione 2025, il 13 maggio MAPIC Italy introdurrà un esclusivo Retail Tour riservato ad una selezione di brand retail internazionali e di investitori globali interessati ad entrare nel mercato italiano, ed un momento di incontro dedicato tra questi operatori internazionali e i principali player del mercato italiano. Maggiori dettagli sui brand internazionali partecipanti e sulle location milanesi che saranno visitate durante il Tour verranno svelati nel mese di aprile.