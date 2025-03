Immobiliare, nuove costruzioni in calo nelle 8 città metropolitane (-0,7%). Napoli in controtendenza

Nel 2024 le nuove costruzioni nelle otto principali città metropolitane registrano un forte calo di scambi, in particolare in 5 città. Solo Bologna, Napoli e Palermo segnano una crescita sensibile che attenua il valore medio finale (-0,7%). E’ quanto emerge dall’Osservatorio sul mercato residenziale delle nuove costruzioni di Abitare Co., società di intermediazione e servizi immobiliari specializzata sulle nuove residenze. Continua inoltre il calo dell’offerta di nuove case nelle grandi città (-5,5% annuo) mentre i prezzi di vendita segnano un nuovo aumento medio (+4,8%). I prezzi sono aumentati in media del +4,8% annuo, con un valore medio di 5.030 euro al mq. Milano ancora al top, con 7.250 euro al mq (+5,7%).

Le nuove costruzioni sono in media solo il 9% del totale degli immobili in vendita. E anche le tempistiche sulle vendite si sono allungate superando i 150 giorni di permanenza sul mercato. Nei prossimi sei mesi del 2025, secondo l’analisi, le compravendite potrebbero segnare una leggera ripresa (+2%) mentre i prezzi cresceranno del 3,0% rispetto ai primi sei mesi dell’anno scorso. “Il 2025 potrebbe far tornare il mercato su un territorio positivo a patto che la disponibilità di spesa delle famiglie rimanga in equilibrio e che i tassi di interesse sui mutui non lascino la strada intrapresa nella seconda metà del 2024 – afferma Giuseppe Crupi, Ceo di Abitare Co.– Rimane tuttavia molto alta la pressione sui prezzi di vendita a causa di una scarsità di offerta che si registra in tutti i principali capoluoghi del nostro Paese. La più colpita è anche la città che è stata negli ultimi dieci anni la più dinamica, Milano. E almeno per la prima parte del 2025 non si prevedono grandi cambiamenti di trend”.

Le stime per il 2024 del mercato immobiliare residenziale nelle principali otto città metropolitane indicano quindi, secondo l'Osservatorio sul mercato residenziale delle nuove costruzioni di Abitare Co., in media un leggero calo delle compravendite (nuove e usate).