Immobiliare, Roma e Milano capitali del lusso

Oltre un quarto dell’offerta di immobili di lusso in Italia si concentra nei comuni di Milano e Roma, con Firenze al terzo posto ma ben distante dalle prime due posizioni. Il capoluogo toscano raccoglie infatti meno del 3 per cento degli annunci complessivi del Bel Paese. Quanto ai prezzi, il comune più caro per acquistare case di pregio in Italia è Portofino, che con i suoi 19.074 euro/mq di media è in testa alla graduatoria delle singole città. Alle sue spalle spiccano Villasimius, in Sardegna, che mediamente offre immobili di lusso a 17.120 euro/mq, e Capri, che rimane poco al di sotto dei 17mila euro/mq medi. Sono alcuni dati dell’ultima analisi effettuata da LuxuryEstate.com, il portale immobiliare leader nel settore del lusso e partner di Immobiliare.it, che ha esaminato la distribuzione dell’offerta di case di pregio nei comuni italiani e ha confrontato i prezzi medi degli annunci in regioni e città della Penisola.