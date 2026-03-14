Immunoterapia, apre a Mercogliano il primo Polo di eccellenza del Sud Italia

Lunedì 16 marzo, alle ore 11, sarà inaugurato il primo polo d’eccellenza del Sud Italia dell’IRCCS Pascale a Mercogliano, in Via Ammiraglio Bianco.

Il centro di ricerca, unico nel suo genere, è dedicato esclusivamente alla frontiera più avanzata della lotta contro i tumori: l’immunoterapia. La sua realizzazione si deve alla generosa donazione della Fondazione Irti presieduta da Natalino Irti. Il Centro è un hub tecnologico che pone la Campania al vertice della ricerca scientifica mediterranea; si focalizzerà sulla comprensione dei meccanismi di resistenza alle cure e sulla personalizzazione dei trattamenti per rendere l’immunoterapia, come sottolineano i ricercatori, sempre più “democratica” ed efficace per tutti i pazienti.

Interverranno Alfredo Budillon, Direttore Scientifico dell’Istituto Pascale di Napoli; Paolo Ascierto, professore ordinario di Oncologia all’Università Federico II di Napoli e direttore dell’Unità di Oncologia Melanoma, Immunoterapia Oncologica e Terapie Innovative dell’Istituto Pascale di Napoli; Laura Tafani in rappresentanza della Fondazione Irti.

Saranno presenti anche i ricercatori impegnati in prima persona in questo nuovo Centro: Gabriele Madonna, Domenico Mallardo, Caterina Costa e Marilena Capone.