Imparare giocando a Città della Scienza: boom di visitatori a Pasqua e Pasquetta

Napoli e la Campania hanno vissuto un intenso weekend, invase dai turisti non solo nei luoghi caratteristici fuori porta, favoriti dal tempo e da temperature miti, ma anche nei Musei dedicati all’arte, alla bellezza e alla scienza. Città della Scienza, infatti, ha fatto registrare la presenza, in queste giornate di festa, di oltre 3000 visitatori di cui molti turisti italiani e stranieri.

I bambini sono stati attratti soprattutto dal Museo Interattivo Corporea nel quale hanno potuto esplorare il corpo umano in tutte le sue meraviglie; dagli spettacoli al Planetario dove hanno potuto viaggiare nello spazio e nel tempo; dai laboratori scientifici ludico-formativi su arte decorativa, riciclo creativo. Hanno potuto fare esperimenti di chimica e partecipare allo science show “Fantastica Scienza” con il mago scienziato Pakos. “Una scelta educativa – si lege in una nota della CIttà della Scienza – e una bella occasione per trascorrere una giornata indimenticabile con tutta la famiglia, immergendosi in un mondo di scoperte e avventure”.

