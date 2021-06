Imparare giocando, nel Salernitano via al progetto della Fondazione Saccone: partecipano 200 ragazzi

Si terrà domani 1° luglio a partire dalle ore 10, presso la sede della Fondazione Saccone a Montecorvino Pugliano (via Ungaretti 43, località Pagliarone) e in diretta streaming, la conferenza stampa su Educare – Ricreare socialità, il progetto innovativo e multidisciplinare che stimola competenze e creatività di giovani e adolescenti di età dai 9 ai 17 anni.

Promosso da Fondazione Saccone in collaborazione con il Comune di Montecorvino Pugliano e il Liceo Classico Torquato Tasso di Salerno, Ricreare Socialità è finanziato dal Dipartimento per le Politiche della Famiglia della Presidenza del Consiglio dei Ministri nell’ambito del bando EduCare, proponendosi come una possibilità di svolta e di riscoperta della “normalità” dopo l’emergenza sanitaria da Covid-19.

Attraverso laboratori didattici ed interattivi, attività ludico creative e nuove tecnologie, circa duecento giovani principalmente dei territori di Montecorvino Pugliano, Pontecagnano, Montecorvino Rovella, Battipaglia, Eboli e Salerno avranno l’opportunità di mettersi in gioco, di scoprire la forza del lavoro di squadra e di sviluppare nuovi stimoli ed interessi. L’obiettivo, infatti, è proprio quello di rafforzare le conoscenze e le competenze centrali per l’empowerment giovanile, a partire dal recupero della socialità (fisica e virtuale).

La conferenza stampa sarà arricchita dagli interventi di: Giorgio Scala, presidente Fondazione Saccone, Alessandro Chiola, Sindaco del Comune di Montecorvino Pugliano, Carmela Santarcangelo, Dirigente del Liceo Tasso di Salerno, Luigina Tomay, Direttrice Museo Archeologico Nazionale “Gli Etruschi di Frontiera” di Pontecagnano, Edoardo Gisolfi, coordinatore CTS Fondazione Saccone, Angela Peduto, DISA-MIS Università degli Studi di Salerno, Amleto Picerno Ceraso, Founder MEDAARCH.

Le attività del progetto

Nel corso dell’appuntamento saranno illustrate le attività del progetto: