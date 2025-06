Imparare la chimica in fattoria: bambini a lezione di “pasticceria scientifica” da Francesco Di Napoli

La scuola è finita e l’estate è ormai alle porte, ma le occasioni per imparare, magari divertendosi, a volte non vanno in vacanza. Lo sanno bene i bambini delle classi quarte e quinte delle scuole primarie IC Porchiano Bordiga (quartiere Ponticelli), IC Radice Sanzio Ammaturo (quartiere Poggioreale) e IC Russo Montale (quartiere Sanità) che questa mattina hanno partecipato alla prima giornata del Summer Camp del progetto Proud of You. Il progetto è ideato da Next-Level e realizzato da un partenariato composto dalla Coop. La Locomotiva Onlus, dall’Associazione Oltre La Tenda e dall’Università Federico II, per prevenire l’abbandono scolastico nei contesti sociali più vulnerabili portando nelle classi una didattica innovativa incentrata sulle discipline di italiano e matematica. Il progetto è finanziato dall’Unione Europea – Next Generation EU-PNRR M5c3 – Investimento 1.3 – Interventi socio-educativi strutturati per combattere la povertà educativa nel Mezzogiorno a sostegno del Terzo Settore.

Una gita di classe alla Fattoria Ilarità si è trasformata così in un momento di apprendimento, gioco e condivisione in mezzo alla natura e agli animali. Il momento più partecipato della mattinata è stato l’incontro con Francesco Di Napoli, il giovane attore partenopeo con un passato da pasticciere membro del Comitato Scientifico di Unhate Foundation, che ha condotto un laboratorio di “pasticceria scientifica” insieme ai divulgatori de Le Nuvole per insegnare ai bambini le proprietà chimiche di ingredienti come zucchero, acqua, cacao e amido di mais. L’incontro è stato anche l’occasione per condividere esperienze di vita e riflettere, insieme agli studenti, sull’importanza del rispetto e della non-violenza.

Non solo chimica e pasticceria; domani e venerdì i bambini potranno cimentarsi in diverse attività sportive e laboratori ambientali con attività pensate appositamente per loro presso il campus estivo Nautilus Village e l’oasi naturalistica Umoya di Castelvolturno e presso l’Associazione Kodokan di Napoli.

Le tre giornate di Summer Camp, che coinvolgeranno complessivamente circa 250 bambini e 30 docenti, rappresentano il momento conclusivo di un percorso strutturato che nel corso dell’anno ha portato nelle classi attività di formazione e co-progettazione, adattate alle caratteristiche delle singole realtà scolastiche, con l’obiettivo di avvicinare i bambini alle materie scientifiche anche attraverso attività culturali e ricreative sul territorio. Iniziato a Scampia nel 2017, Proud of You mira a creare ambienti di apprendimento stimolanti, in cui i bambini possano sentirsi accolti e motivati. Proprio per questo il progetto coinvolge attivamente anche le famiglie, attraverso uno sportello per la genitorialità che offre supporto nell’orientamento precoce e nella continuità scolastica.

Per l’annualità 2024/25 Proud of You ha visto il coinvolgimento di 286 bambini totali, ed è stato coordinato da La Locomotiva Onlus, responsabile non solo delle attività scolastiche e di sostegno alla genitorialità, ma anche delle uscite didattiche dei bambini presso il Bosco di Capodimonte, il Museo Archeologico Nazionale di Napoli e l’Orto Botanico, in collaborazione con docenti e ricercatrici dell’Università Federico II di Napoli.

La nuova fase di Proud of You sarà supportata da Unhate Foundation (sostenuta da Edizione, Mundys e Aeroporti di Roma), che arricchisce già la summer camp di attività aggiuntive e, dal prossimo anno scolastico, porterà nuovi contenuti didattici nelle aule, oltre a una nuova narrazione incentrata sul contrasto all’odio e alla violenza, parte fondante della missione della Fondazione insieme alla mobilità sociale.

“Contrastare l’abbandono scolastico significa coltivare il terreno della mobilità sociale e prevenire alla radice le dinamiche dell’odio – commenta Irene Boni, Consigliere Delegato di Unhate Foundation –Quando un bambino scopre la gioia di imparare, nasce qualcosa di potente: una passione che lo protegge dall’esclusione e lo connette agli altri. Proud of You dimostra che l’educazione non è solo un diritto, ma uno strumento per costruire rispetto, possibilità e futuro. Siamo felici di affiancare questo progetto con contenuti nuovi e un impegno condiviso: fare dell’apprendimento una leva di libertà”.

