“Imparo ciò che vivo”: al via i laboratori per apprendere attraverso il fare

Si chiama “Imparo ciò che vivo” il nuovo progetto con finalità di educazione, formazione, istruzione e prevenzione, promosso dalla Form.it associazione di promozione sociale con il contributo del Ministero per la famiglia, la natalità e le pari opportunità realizzato presso la scuola Gesù di Nazareth, sita a Santa Maria La Bruna, frazione di Torre del Greco (NA) dell’Associazione Padre Pio.

Iniziativa volta alla realizzazione di Laboratori che hanno come obiettivo quello di offrire a grandi e piccoli attività non strettamente curricolari, essenzialmente educative, con ricadute didattiche indirette.

L’obiettivo è quello di realizzare attività concrete pratiche e operative per facilitare l’apprendimento attraverso il fare, ma anche per lavorare sulle importanti tematiche dell’accoglienza dell’espressione, dell’emotività e della corporeità come strumento di comunicazione.

Il laboratorio di ceramica, realizzato dalla Form.it Formazione Italiana, è un luogo di creatività e conoscenza, dove l’apprendimento avviene attraverso il fare e viene data importanza alla scoperta e alla sperimentazione. Non è centrale cosa si deciderà di produrre, ma il percorso della produzione.

È un’occasione per confrontarsi con il gruppo dando a tutti l’opportunità di portare avanti lavori in comune. È un posto dove l’errore è sempre modificabile e non deve diventare il pretesto per squalificare un risultato. Tutto ha una soluzione.

I partecipanti realizzando i loro manufatti, imparano qualcosa di molto più importante di una “tecnica” e toccano con mano il risultato del loro lavoro ottenuto attraverso un’ampia gamma di scelte. Tutte esperienze che accrescono l’autostima.

Presidente Form.it dott. Renato Grimaldi: Si tratta di un percorso dedicato a genitori e figli importante perché aiuta a rafforzare il legame tra loro, favorisce la comunicazione e la comprensione e fornisce un senso di sicurezza e stabilità ai figli. Permette ai bambini di sentirsi apprezzati e amati e li aiuta a sviluppare un senso positivo di autostima. Inoltre, trascorrere del tempo insieme può essere una grande opportunità per i genitori di insegnare e guidare i propri figli e di fornire loro il sostegno e la guida di cui hanno bisogno per affrontare le sfide della vita.

Iniziativa che ha anche come obiettivo la cultura della conciliazione e condivisione.