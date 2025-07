Impatto+, nuovo bando di crowdfunding: candidature entro il 19 settembre

Al via il nuovo bando di crowdfunding Impatto+ 2025 – “Oltre la violenza, l’indipendenza”, nato come strumento di emancipazione economica e sociale per le persone che subiscono violenza di genere, con particolare attenzione al fenomeno della violenza economica. A promuoverlo sono Banca Etica – prima e tuttora unica banca italiana dedita esclusivamente alla finanza etica – ed Etica Sgr – società di gestione del risparmio che propone esclusivamente fondi comuni di investimento etico e responsabili -, in collaborazione con Produzioni dal Basso, prima piattaforma italiana di crowdfunding e social innovation. Il bando è rivolto a organizzazioni del Terzo Settore, cooperative sociali, imprese sociali, centri antiviolenza, case di accoglienza e Mag (Mutue Autogestione) che intendano avviare campagne di raccolta fondi reward-based su Produzioni dal Basso, con progetti che prevedano interventi di educazione finanziaria e accesso al credito per favorire percorsi concreti di autonomia e autodeterminazione delle persone che subiscono forme di violenza economica. I progetti selezionati al termine della prima fase beneficeranno di una formazione mirata (condotta dai campaign manager di Produzioni dal Basso), sulle migliori strategie per condurre una campagna di crowdfunding efficace.

Grazie al Fondo per la Microfinanza e il Crowdfunding di Etica Sgr (che si alimenta grazie alle scelte dei sottoscrittori dei fondi d’investimento etici, che decidono di devolvere a questo fondo 1 euro ogni mille investiti), le campagne che raggiungeranno almeno il 70% dell’obiettivo di raccolta prefissato riceveranno un contributo a fondo perduto del 30% (una quota superiore rispetto al 25% delle edizioni precedenti). I progetti che otterranno il 100% del budget preventivato, o supereranno l’obiettivo (overfunding), riceveranno un premio unico del 5% sull’obiettivo iniziale di raccolta, sostitutivo rispetto al già citato contributo del 30%.

Le candidature dei progetti e delle iniziative sono aperte fino al 19 settembre 2025 (entro le ore 12).

È possibile candidare il proprio progetto direttamente tramite il form sul Network di Banca Etica su Produzioni dal Basso, compilando la scheda informativa e allegando il prospetto di budget. La selezione sarà effettuata da una commissione che valuterà le proposte sulla base di criteri quali: coerenza con gli obiettivi del bando; qualità e innovatività del progetto; coinvolgimento della comunità; sostenibilità economica; impatto sociale e ambientale; esperienza nel campo del crowdfunding. Tra le iniziative ammissibili rientrano: Educazione finanziaria di base: programmi per migliorare la gestione del bilancio familiare e sviluppare competenze di risparmio e investimento. Accesso al microcredito: percorsi formativi e supporto tecnico in collaborazione con istituzioni finanziarie autorizzate. Sensibilizzazione sulla violenza economica: campagne informative sui social media, eventi pubblici e azioni congiunte con enti locali. Formazione professionale: corsi settoriali riconosciuti in tecnologia, artigianato, commercio e servizi, con esperti qualificati. Supporto all’inserimento lavorativo: iniziative per vittime o persone a rischio di violenza economica di genere, in sinergia con centri antiviolenza e organizzazioni del Terzo Settore. Imprenditorialità femminile: programmi di mentoring, consulenza personalizzata, business planning e integrazione in reti professionali. Supporto psicologico: percorsi individuali e di gruppo per la rielaborazione del trauma e lo sviluppo di autostima e resilienza.