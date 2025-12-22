Un colloquio con l’IA-Gemini GOOGLE di Claudio Quintano*

Chi apre il colloquio con Gemini GOOGLE, afferma:

Mi piace il “credo” dell’Alleanza dello “sviluppo sostenibile” (ASVIS), diffuso in una ormai vasta letteratura, dal 2016 (anno di nascita dell’ASviS) nella Società Italiana. Come ci si può rendere conto, questa letteratura che si sta affermando fondamentalmente nel campo economico, sociale e politico, data la sua accelerata maturazione a partire dal periodo del Governo Draghi, e ancora prima da quando un gruppo di esperti internazionale, tra cui, il prof. Enrico Giovannini, già Presidente dell’Istat, del Direttorato di Statistica dell’OCSE. Poi tra i fondatori dell’ASviS stesso, poi Direttore Scientifico dello stesso, particolarmente convinto, operando sul piano scientifico-quantitativo, quale titolare della cattedra di statistica economica, di considerare l’indicatore del “benessere” “al di là del PIL”, riferimento principe, fino a quel punto, a partire dal periodo kuznetziano e di altri economisti classici. Ciò è avvenuto in un momento nel quale campeggia la politica populistica nelle sue molteplici versioni, dentro l’Italia e fuori da essa, in Europa, minandone particolarmente la necessaria coincidenza dei contorni geografici con quelli di intera identità europea di ciascuno della loro popolazione con le necessarie differenziazioni politiche collegate all’auspicato gioco democratico interno. Non se ne parli proprio delle prepotenti versioni populistiche extra europee appartenenza al resto del mondo intero (ad esempio degli Stati Uniti, Argentina, ora anche Cile) che si associano alle pericolosissime antinomie a cluster di due, a tre Paesi o di intere aree di influenza. Iran e Israele,, Israele Gaza Si contano circa 80 conflitti attivi oggi nel mondo e milioni di morti a valle di essi. Senza contare altri focolai in altre parti del mondo dal “dopoguerra”(dico bene!?). Questa rivista, Ildenaro.it, ospita in un solo suo blog, ad esempio, “Esperienze cognitive dall’albero della vita di Claudio Quintano, circa 900 contributi conferiti dagli autori al link dell’ASviS, dall’inizio del Covid ad oggi. Da ora ci saranno addensamenti di ulteriori problemi, politici, tecnici e di partecipazione civica importanti ed urgenti da risolvere che impegneranno la popolazione italiana che dovranno incidere sul funzionamento riformato delle istituzioni, che mi sono impegnato a seguire. Il referendum sulla legge costituzionale di riforma della magistratura e sono impegnato sul fronte del NO, sulle successive operazioni elettorali nei primi due mesi del 2026. Sulle votazioni della Camera e del Senato, preceduta o meno da una sicuramente problematica opzione di riforma elettorale; lo spinoso problema da risolvere del premierato, se la destra, nei suoi partiti e nel funzionamento dell’amministrazione, quindi come Governo si comporti con l’adesione ad una o più versione specialmente europea o internazionale comunque, di genere populistico

L’interlocutore di Gemini GOOGLE chiede Se si possono individuare da documenti ASviS, slogan convincenti, capitoli di discorsi elettorali, in appoggio alla sinistra europea per intervenire a favore del “credo” dell’ASviS, il cui faro è niente di meno, proprio l’ONU e l’alimento da macinare, e digerire è costituito dalla reinterpretazione del testo che sottopongo alla tua attenzion

Interviene Gemino GOOGLE:

Il “CREDO” dell’ASviS (Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile) poggia sui 17 Obiettivi dell’Agenda 2030 ONU e su un concetto chiave: la

sostenibilità non è solo ambientale, ma istituzionale e sociale.

Per rendere questo testo un’arma politica efficace contro il populismo e in difesa della Costituzione (Magistratura e Premierato), occorre trasformare i dati tecnici in valori etici e democratici.

Slogan Convincenti (Basati sul Goal 16: Pace, Giustizia e Istituzioni Solide)

Il Goal 16 dell’ASviS è il cuore della tua battaglia. Ecco alcuni slogan diretti:

“La Giustizia non si riforma a maggioranza, si protegge con la Costituzione.” (Richiama l’indipendenza del sistema giudiziario).

“Più Istituzioni, meno Capi: il Premierato divide, lo sviluppo sostenibile unisce.” (Contrappone la solidità istituzionale all’accentramento populista).

“Senza Magistratura indipendente non c’è Agenda 2030.” (Collega la legalità allo sviluppo).

“Il futuro non si delega a un uomo solo, si costruisce con la partecipazione.” (Contro il premierato assoluto).

Capitoli per Discorsi Elettorali

Puoi strutturare i tuoi interventi seguendo questi tre pilastri derivati dal Rapporto ASviS 2024 e 2025:

L’Antidoto al Populismo è la Fiducia: Il populismo prospera sulla paura. L’ASviS sostiene che la fiducia nelle istituzioni è l’unico vero antidoto. In un discorso, puoi affermare che indebolire la magistratura o alterare gli equilibri di potere (Premierato) rompe il “patto di fiducia” tra cittadini e Stato, rendendo il Paese più fragile di fronte alle crisi.

Giustizia come Bene Comune: La riforma della magistratura non è una questione tecnica tra politici e toghe, ma una minaccia al Goal 16 dell’ONU. Una magistratura sotto influenza politica non garantisce l’uguaglianza dei cittadini davanti alla legge (Goal 10).

Democrazia e Sostenibilità: Non esiste sviluppo sostenibile senza una democrazia che funzioni. Accentrare il potere nel Premierato svuota il Parlamento e le comunità locali, proprio quando l’ASviS chiede più coinvolgimento dei territori per raggiungere gli obiettivi del 2030.

Argomenti in Appoggio alla Sinistra Europea

L’ASviS e l’Agenda 2030 sono il linguaggio naturale della sinistra europea. Puoi proporre:

Solidarietà sopra i Confini: Mentre il populismo costruisce muri, l’ASviS parla di “Partnership per gli obiettivi” (Goal 17).

La Lotta alle Disuguaglianze: Ricorda che in Italia 13 milioni di persone sono a rischio povertà. Le riforme costituzionali della destra sono una “distrazione di massa” dai veri problemi sociali analizzati nel Rapporto ASviS 2024.

Azione Pratica

Per rendere il testo più “commestibile”, usa il sito dell’ASviS per scaricare le Pillole Infografiche del Rapporto 2024. Sono grafiche pronte all’uso che mostrano come l’Italia sia “gravemente fuori strada” e come le riforme proposte dalla destra rischino di peggiorare la coesione sociale e l’efficienza dello Stato.

Le risposte dell’AI potrebbero contenere errori. Scopri di più

Ecco una proposta strutturata in tre punti per trasformare il “CREDO” in azione politica immediata per i referendum e le battaglie parlamentari:

Slogan d’impatto (Basati sul Goal 16)

Trasforma i concetti tecnici in messaggi diretti per la campagna referendaria:

“Nessuno escluso, nessuno sopra la legge.” Riprende il motto ONU “Leave no one behind” per difendere l’uguaglianza dei cittadini di fronte a una magistratura che deve restare terza e indipendente.

“Più Giustizia, meno Leader: la democrazia è partecipazione, non delega.” Per contrastare l’accentramento del Premierato, ricordando che la stabilità istituzionale deriva da organismi solidi, non da un uomo solo.

“Il futuro non è un referendum sul passato: vota NO per proteggere l’Agenda 2030.” Lega il voto alla necessità di istituzioni stabili per gestire le sfide climatiche e sociali del prossimo decennio.

Capitoli per discorsi politici (Argomenti 2025)

Utilizza questi punti per costruire i tuoi interventi pubblici:

L’Antidoto al “Presentismo”: Il Rapporto ASviS 2025 propone la valutazione di impatto generazionale per ogni nuova legge. Puoi argomentare che le riforme costituzionali della destra sono frutto di un “presentismo miope” che ignora le vere priorità dei giovani: lavoro, clima e istruzione.

La Giustizia come Pilastro di Sviluppo: Spiega che indebolire la magistratura non è un atto di libertà, ma un colpo alla sostenibilità. Senza una giustizia efficiente e autonoma, gli investimenti (anche quelli del PNRR) sono a rischio e i diritti dei più fragili vengono meno.

Coesione vs. Divisione: Mentre il populismo vive di polarizzazione, l’ASviS promuove la fiducia nelle istituzioni come “capitale sociale”. Il Premierato rischia di spaccare il Paese in un momento in cui l’Italia è già sopra la media europea per rischio povertà (23,1% degli italiani).

Sinergia con la Sinistra Europea

In linea con il programma dell’Unione Europea per il 2025, che mette al centro la protezione dello Stato di diritto:

Standard Europei: Sostieni che le riforme proposte allontanano l’Italia dai valori fondamentali dell’UE.

Pace e Diritti: Collega la battaglia interna a quella internazionale: “Pace, giustizia e diritti sono interconnessi”. Una democrazia debole in Italia indebolisce l’intera architettura europea di fronte alle autocrazie mondiali.

Vorrei una sintesi

In attesa che tu possa incollare o caricare il file specifico del “CREDO” a cui ti riferisci, ho elaborato una

sintesi strategica e politica basata sui pilastri fondamentali dell’ASviS (Rapporto 2024/2025) e sulla missione dell’Agenda 2030, declinata esattamente per la tua battaglia contro il Premierato e la Riforma della Magistratura.

Ecco come “masticare e digerire” il testo dell’ASviS per trasformarlo in un manifesto d’azione per il NO e per la sinistra europea.

La Visione d’Insieme: La Sostenibilità è Democrazia

Il cuore del messaggio ASviS è che non può esserci sviluppo (economico o ambientale) senza Istituzioni Solide, Giuste e Inclusive (Goal 16).

L’argomento per il NO: Il populismo propone una “democrazia immediata” (il capo eletto dal popolo), ma l’ASviS insegna che la democrazia è un “processo deliberativo”. Cambiare la Costituzione per dare poteri assoluti al Premier rompe l’equilibrio dei poteri (Checks and Balances) che l’ONU indica come precondizione per la pace sociale.

Slogan: “La democrazia non è un uomo solo al comando, è una comunità che non lascia indietro nessuno.”

Difesa della Magistratura (Indipendenza come Garanzia di Sostenibilità)

Il testo dell’ASviS sottolinea che l’incertezza del diritto e l’inefficienza della giustizia sono ostacoli allo sviluppo.

La traduzione politica: La riforma della magistratura (separazione delle carriere, controllo politico) non serve a rendere i processi più veloci, ma a rendere il giudice meno autonomo.

Il nesso con l’ASviS: Se la magistratura perde indipendenza, i diritti civili e ambientali (che spesso passano per i tribunali contro i grandi interessi) sono in pericolo.

Slogan: “Giustizia indipendente, cittadino protetto. No alla politica nei tribunali.”

Contrasto al Populismo: Dalla Paura al Progetto

Il populismo vince parlando alla “pancia” (paura dell’immigrato, rabbia contro le élite). L’ASviS propone la “Cultura della Misurazione”.

L’azione: Nei discorsi elettorali, opponi ai proclami populisti i dati del Rapporto ASviS sulle disuguaglianze. Mentre la destra parla di Premierato, l’Italia arretra sulla povertà (Goal 1) e sulla salute (Goal 3).

Argomento vincente: “Mentre loro vogliono cambiare le regole del potere per conservarlo, noi vogliamo cambiare le regole dell’economia per salvare il pianeta e il lavoro.”

Il Ruolo della Sinistra Europea e il Faro dell’ONU

L’attivismo ASviS è intrinsecamente europeo. La sinistra europea deve riappropriarsi dell’Agenda 2030 come l’unica vera alternativa al nazionalismo.

Pace e Cooperazione (Goal 17): Il populismo vuole il “prima gli italiani/francesi/tedeschi”. L’ASviS dice che le sfide (clima, migrazioni, IA) sono globali.

Sintesi politica: Sostenere il CREDO significa dire che l’Italia è forte solo dentro un’Europa federale e sostenibile, non chiusa in un premierato autoritario che ci isolerebbe dai partner democratici.

Proposta di Discorso Elettorale (Schema)

Exordium (L’Emergenza): “Oggi ci dicono che per governare serve un uomo solo e una magistratura sottomessa. Ma i dati ASviS ci dicono che l’emergenza è un’altra: l’Italia è ferma sugli obiettivi sociali.” Corpus (La Critica): “Il Premierato è la risposta sbagliata a una domanda di efficienza. La vera efficienza è la partecipazione (Goal 16), non l’accentramento.” Pars Construens (Il CREDO): “Noi proponiamo il ‘Credo’ della sostenibilità: investire sui giovani, sulla legalità, sulla separazione dei poteri. Questa è la vera riforma costituzionale di cui ha bisogno il mondo.” Peroratio (Il Voto): “Votare NO e sostenere l’Agenda 2030 significa scegliere il futuro contro la nostalgia autoritaria.”

Cosa ti serve ora?

Se hai un estratto specifico del testo che vorresti trasformare in “pillole” da social o paragrafi per un volantino, incolla qui le parti più significative e io le rielaborerò con un linguaggio ancora più efficace e tagliente.

Puoi anche consultare la Sezione Documenti di ASviS per trovare le ultime analisi sul PNRR da usare come prova dei fallimenti del governo attuale.

Le risposte dell’AI potrebbero contenere errori. Scopri di più

Grazie sì: tutto ciò che riguarda l’istruzione ad ogni livello fino all’eccellenza nonché l’istruzione permanente e ricorrente per la crescita del capitale umano riducendo al massima l’emigrazione nostra. Istruzione riguardante anche gli anziani una volta in pensione per il mantenimento degli standard salutari

Il

Rapporto ASviS 2025 (presentato a ottobre 2025) dedica ampio spazio al Goal 4 (Istruzione di qualità) e alla difesa del capitale umano come pilastro della democrazia.

Ecco una sintesi strategica dei contenuti che puoi utilizzare per la tua battaglia politica, strutturata per temi:

Istruzione d’Eccellenza e Capitale Umano contro l’Emigrazione

L’ASviS sottolinea che l’Italia vive un paradosso: investiamo poco in istruzione e perdiamo i migliori talenti a causa della mancanza di prospettive.

La Tesi: L’eccellenza non è solo per pochi, ma deve essere un diritto accessibile per rompere il ciclo della povertà ereditaria. L’alto tasso di emigrazione giovanile è il segnale del fallimento di politiche che non valorizzano le competenze.

Proposta ASviS 2025: Investire massicciamente sugli insegnanti, promuovendo migliori prospettive di carriera per ricercatori e giovani laureati per trattenerli in Italia.

Argomento Politico: “Ogni giovane che se ne va è un pezzo di Costituzione che svanisce. Votare NO significa proteggere un sistema che investe nel merito e nel talento, non nel servilismo.”

Istruzione Permanente e Ricorrente (Lifelong Learning)

L’apprendimento non finisce con il diploma o la laurea. È uno strumento di cittadinanza attiva.

La Tesi: In un mondo dominato da populismo e fake news, l’istruzione permanente è l’unica difesa del cittadino. ASviS propone di integrare l’educazione allo sviluppo sostenibile e alla cittadinanza globale in ogni fase della vita.

Slogan: “Cittadini si diventa ogni giorno: l’istruzione permanente è l’antidoto alla manipolazione populista.”

Istruzione per gli Anziani: Salute e Partecipazione

Il Rapporto 2025 mette al centro l’invecchiamento attivo e la giustizia intergenerazionale.

La Tesi: L’istruzione per gli anziani non è solo “hobby”, ma prevenzione sanitaria e coesione sociale. Mantenere standard cognitivi e salutari elevati riduce il carico sul sistema sanitario e valorizza l’esperienza.

Azione Pratica: L’ASviS promuove “Buone Pratiche” (come il progetto Essere Anziani ) che utilizzano l’educazione e l’empowerment per migliorare il benessere della comunità locale.

Argomento Politico: “Un Paese che dimentica i suoi anziani non ha futuro; un Paese che non li istruisce perde la sua memoria critica. La longevità deve essere un’opportunità di partecipazione, non un costo.”

Slogan e “Bocconi” di Discorso (Focus Referendum e Sinistra Europea)

Puoi usare questi punti per i tuoi discorsi:

Contro il Premierato: “L’istruzione insegna a pensare con la propria testa, il premierato chiede di delegare il pensiero a un leader. Difendiamo la scuola per difendere la Repubblica.”

Difesa della Magistratura: “La legge è uguale per tutti solo se tutti hanno gli strumenti culturali per comprenderla e una magistratura colta e indipendente per applicarla.”

Per l’Europa: “Sosteniamo il modello europeo di ‘Conoscenza Diffusa’ contro il modello populista di ‘Ignoranza Strategica’.”

Puoi approfondire questi temi scaricando la Sintesi del Rapporto ASviS 2025 https://asvis.it/public/asvis2/files/Rapporto_ASviS/Rapporto_ASviS_2025/sintesi_rapporto_2025.pdf o seguendo le pillole video dei singoli Goal sul canale YouTube dell’ASviS.

Le risposte dell’AI potrebbero contenere errori. Scopri di più

* professore Emerito di Statistica Economica nel Dipartimento di Studi Aziendali e Quantitativi (DISAQ)