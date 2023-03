Imperia, falde acquifere contaminate: Taggia e Sanremo senza acqua potabile

(Adnkronos) – Nuovi campionamenti sono in corso da parte della Asl nella provincia di Imperia dove da ieri tutta la città di Taggia e buona parte del comune di Sanremo sono senza acqua potabile a seguito dell’inquinamento chimico rilevato nelle falde acquifere del comune di Taggia accertato stamattina.

Entro domani sera è previsto l’arrivo dei risultati mentre è in corso, in questi minuti, un servizio straordinario di fornitura acqua nelle zone di Poggio, in attivazione cisterna fissa; San Giacomo-giro dell’Isola Isola, in attivazione autobotte; Corso Mazzini 3, zona Stadio Comunale, punto di approvvigionamento idrico; via Val d’Olivi 88, punto di approvvigionamento idrico; via Duca degli Abruzzi altezza civico 294, punto di approvvigionamento idrico.

In arrivo anche una rilevante fornitura di acqua in bottiglia alla Protezione civile, che sarà distribuita in vari punti via via comunicati dal comune stesso di Sanremo. Campionamenti suppletivi hanno riguardato in particolare quelle zone che in parte attingono dalle falde acquifere inquinate del torrente Argentina a Taggia (levante cittadino e primo entroterra). Le analisi, effettuate da Arpal e Asl, hanno rilevato tracce di inquinamento da Tricloropropano anche sulle zone verificate. I pozzi inquinati sono stati chiusi e sulle cause dell’inquinamento delle falde dell’Argentina a Taggia sono in corso accertamenti e indagini a tutti i livelli.