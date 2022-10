Impianti sportivi, Comune di Milano assegna contributi ai gestori

Ammontano adi euro i contributi che l’amministrazione dieroga ai concessionari degli impianti sportivi comunali. Stesso discorso per le associazioni e società sportive che operano sul territorio con attività continuativa. La giunta approva leche definiscono i criteri con cui sono assegnate le risorse. In particolare, per idi impianti sportivi di proprietà comunale sono stanziati. Il singolo contributo non può superare ie viene erogato proporzionalmente in relazione ad alcuni criteri, come la superficie dell’impianto, il numero di discipline praticate o le quote per la partecipazione ai corsi.