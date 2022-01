Impianto di compostaggio a Napoli Est, Imparato (Legambiente): Operazione necessaria, ora serve coraggio

“L’opposizione per la realizzazione dell’impianto di compostaggio e digestione anaerobica a Napoli Est evidenzia l’incoerenza di una parte della classe politica del nostro paese. Un’incoerenza dettata soprattutto da ‘opportunità politica’ per inseguire il consenso. Quella opportunità che nei convegni e nelle tribune politiche fa stare tutti dalla parte dell’economia circolare e della transizione ecologica, stessa ‘opportunità politica’ che però si trasforma sui territori in netta opposizione alle ‘infrastrutture’ necessarie e indispensabili per realizzare concretamente la conversione ecologica. Realizzare tale impianto a Napoli Est è sicuramente un’operazione necessaria e fondamentale. Per farlo però oltre alla coerenza, già dimostrata da questa amministrazione comunale, ora serve anche il coraggio, quello di aprire una vera stagione della partecipazione a partire da Napoli Est”. Così in una nota Mariateresa Imparato, presidente Legambiente Campania su realizzazione impianto di compostaggio e digestione anaerobica a Napoli Est. “Un percorso partecipato serio e trasparente non solo per la realizzazione dell’impianto, ma soprattutto per la ‘costruzione di comunità’, consapevole e protagonista del cambiamento. Un’azione di tutela per la cittadinanza per difendersi da speculazioni politiche e fake news. Che pretenda che in quella municipalità non si realizzi un ‘polo della munnezza’, ma il primo Distretto dell’economia circolare di Napoli, che veda in quell’impianto solo l’inizio e che vada invece a costruire filiere, reti e ponti con l’università presente nella municipalità, con investitori privati e progetti ambiziosi già in sperimentazione in quel territorio”, prosegue la nota. “Invece di vincere la battaglia per il consenso conclude Mariateresa Imparato, presidente Legambiente Campania -, la classe politica locale e regionale deve mettersi in gioco concretamente per garantire la “tutela ambientale” e lavorare alla transizione culturale verso “la comunità circolare”. Una sfida che può e deve partire da Napoli Est, segnando un percorso di riscatto per una periferia che ha subito tante scelte che hanno poi solo inasprito diseguaglianze, impoverito e peggiorato la qualità della vita dei cittadini”.