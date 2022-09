Implementare competenze e creare valore: il ruolo della formazione secondo Maurizio Del Conte, presidente di Afol

di Ugo Calvaruso e Roberta Bruno

In Italia, la transizione green è nell’immediato un problema, sia per l’occupazione che per il sistema produttivo italiano. Investire sull’istruzione e sulla formazione sembrano le uniche strade percorribili per adattarsi a questo grande cambiamento. Ma in che modo investire sullo sviluppo delle conoscenze e sull’implementazione delle competenze per generare un valore aggiunto per il nostro Paese?

Una risposta a questa domanda la dà il Professore del Diritto del Lavoro Maurizio Del Conte, oggi Presidente di Afol Metropolitana.

Nel paradigma tra formazione e lavoro bisogna comprendere come investire per far sì che la Pa riesca a creare maggiore valore e avere standard di qualità da monitorare: al fine di costruire per la Pa un sistema organizzativo che valuti i progetti erogati dai diversi Fondi.

«Se vogliamo immaginare le linee metodologiche di un modello di formazione tecnica, si deve partire dalla realizzazione di un’analisi, fatta con onestà, trasparenza e consapevolezza, dello stato attuale del nostro sistema formativo. Il primo problema che emerge è che ci sono diversi enti che svolgono la formazione professionale, ma non esiste un vero e proprio sistema di formazione italiano. La sua mancanza implica che il meccanismo che finanzia la formazione è indirizzato verso una distribuzione di fondi frastagliata ai singoli enti formatori attraverso l’accreditamento, nel quale chi partecipa spende il suo gettone e porta a casa il risultato economico. In altri termini mancano indirizzo e gestione di questo sistema “fantasma”, che non condivide né metodologie, né obiettivi, né quale formazione fare».

Una buona prassi da mettere in pratica, secondo il Professore Del Conte, sarebbe partire da un’analisi di quello che succede fuori dall’Italia e in particolare in quei paesi che hanno già dimostrato sul campo un impatto positivo, dando risultati verificabili.

«Nell’ambito formativo, un elemento fondamentale è verificare il differenziale fra l’ingresso e l’uscita da un percorso formativo in termini di competenze, e la coerenza di quel percorso rispetto alla domanda del mercato di quelle skills. Questo studio può portare ad un sistema verificabile, anche nel micro, attraverso test di validazione o di certificazione non per forza formali». Quando si investono risorse economiche sulla formazione, insomma, l’esistenza di uno strumento di valutazione è fondamentale. Non solo. Secondo il Professore anche indirizzare la formazione verso profili professionali, preventivamente individuati, è estremamente importante per costruire un Sistema e orientare il finanziamento in modo adeguato: «Non si può dare ad ogni jober lo stesso finanziamento, ma bisogna decidere su quali puntare, operando facendo scelte volte anche a concentrare le risorse. Il punto di partenza è individuare dei job di cui vi è fabbisogno e prospettiva, costruendo poi a ritroso la metodologia per produrre percorsi formativi di qualità standard, cioè che siano replicabili in modo omogeneo su tutto il territorio e che producano omogeneamente risposte adeguate, cioè che siano effettivamente allineati ai fabbisogni di competenza di quei job e che siano percorsi metodologicamente analoghi su tutto il territorio nazionale in cui lo Stato investe».

I modelli che hanno funzionato per il Professor Del Conte sono prevalentemente tre: quello americano del “training within industry”, ripreso recentemente da Biden, quello Giapponese modello Toyota e quello tedesco delle fachhochSchule. «Il primo è un sistema varato dall’amministrazione americana fra gli anni ‘40 e ‘50, che coinvolse i grandi settori e i relativi player ed imprese per comprenderne i job su cui investire attraverso percorsi di formazione adeguati. Questo ha reso quelle imprese “focali”, cioè centrali rispetto ad una rete di altre imprese di quel settore. Solo in questo modo si è poi in grado di progettare una formazione utile per un’intera filiera e catena del valore. Altro paese da prendere in considerazione è il Giappone del modello Toyota, quando ha avuto bisogno di formare sia a valle, nella rete di distribuzione del prodotto (dal concessionario ai distributori), sia a monte, cioè tra le caratteristiche dei fornitori (tra cui l’affidabilità). Infine si può far riferimento anche al modello tedesco costruito attorno alla fachhochSchule, i rispettivi ITS e IFTS, in cui c’è grande cooperazione fra imprese, Enti di formazione, Stato finanziatore e parti sociali.

Oggi va messo in piedi un sistema in grado di recuperare quello che già funziona in Italia, come ITS e IFTS, i quali però hanno numeri piccolissimi, e a livello di imprese, le Academy aziendali».

Mettere insieme questi sistemi vuol dire mettere insieme alcuni grandi player (come Ibm, Microsoft, Google e Apple) che possono definire i job e le attività formative che servono per determinati profili professionali. A questo punto, con una progettazione condivisa e validata dai grandi player, rimarrebbe il problema della produzione del numero di soggetti formati.

«In questo caso», continua Del Conte, «va trovato un nuovo modulo formativo, che non è quello degli ITS né quello dell’Academy, per comporre percorsi di 4-6 mesi che sono scelti da una certa impresa la quale può produrre i job necessari. Su tutto questo devono convergere risorse, anche economiche, creando sistemi di incentivi per le imprese affinché mandino, da un lato, i propri dipendenti, e incrociando i servizi per l’impiego, i disoccupati, e studiando le condizioni di partenza. Ad oggi si sta lavorando molto nel settore dell’edilizia: il più grande costruttore italiano, ha espresso la necessità di costruire Academy per la formazione dei suoi operatori. Questo significa toccare una serie di standard qualitativi nel fare l’edilizia oggi».

Per fare questo non basterebbe più la piccola impresa edile, ma bisogna creare grandi poli formativi che siano in grado di costruire la formazione secondo i modelli finanziati.

Infine, far convergere le risorse su modelli standard garantisce e rende più forte il mondo della formazione, permettendo anche ai piccoli soggetti di parteciparvi con nuovi hub, trasformandolo in un gioco nuovo con regole condivise.