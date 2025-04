Imposta di soggiorno, un’occasione strategica anche per Napoli

di Gennaro Nunziato, Segretario della Camera degli Avvocati Tributaristi di Napoli



La recente analisi pubblicata da Il Sole 24 Ore, basata sui dati dell’«Osservatorio nazionale sulla tassa di soggiorno» curato da JFC, evidenzia come l’imposta di soggiorno sia ormai una componente fiscale di peso crescente per i Comuni italiani. Nel 2024, il gettito complessivo ha superato 1 miliardo di euro e le previsioni per il 2025 parlano di un’ulteriore crescita fino a 1,2 miliardi, con aumenti a doppia cifra che testimoniano una chiara tendenza in atto.

Il Lazio guida la classifica con quasi 301 milioni di euro, seguito da Toscana, Lombardia e Veneto. Anche molte località costiere e montane, come Sorrento, Rimini, Jesolo e Castelrotto, registrano incrementi significativi, segno che l’imposta è uno strumento efficace quando correttamente applicato.

Tuttavia, questi dati sollevano interrogativi importanti per città ad alta vocazione turistica come Napoli, che dal 2023 accoglie oltre 4 milioni di visitatori all’anno, secondo le stime della Regione Campania. Se da un lato l’amministrazione comunale ha già introdotto l’imposta di soggiorno, dall’altro resta ancora molto da fare per sfruttarne appieno le potenzialità.

Nonostante l’esplosione del turismo negli ultimi anni, che ha trasformato Napoli in una delle mete più ambite del Mediterraneo, l’imposta di soggiorno continua a rappresentare una leva parzialmente inespressa. Le tariffe sono ancora modeste rispetto ad altre grandi città europee e italiane, e non si registra un incremento sistematico né un’azione di trasparenza rispetto all’impiego delle somme raccolte.

Le segnalazioni degli albergatori, come quelle di Confindustria Alberghi e Federalberghi, denunciano che a livello nazionale meno del 20% del gettito viene effettivamente reinvestito in progetti turistici. Il resto finisce spesso a colmare buchi di bilancio, snaturando il principio stesso della tassa di scopo.

Nel caso di Napoli, dove le sfide legate alla qualità dei servizi, alla sicurezza, alla pulizia urbana e alla manutenzione delle aree storiche sono sotto gli occhi di tutti, l’utilizzo mirato del gettito potrebbe rappresentare un’opportunità formidabile per migliorare l’accoglienza e la vivibilità, a beneficio sia dei turisti che dei residenti.

Un invito all’azione per il Comune e gli attori locali

L’invito che emerge da questa fotografia nazionale è chiaro: le amministrazioni locali devono attivarsi per utilizzare in modo strategico questa risorsa. In una città come Napoli, la tassa di soggiorno dovrebbe essere considerata non solo un gettito, ma un motore di sviluppo sostenibile.

Serve una pianificazione pluriennale, un confronto costruttivo tra Comune e operatori turistici, e soprattutto un bilancio trasparente e accessibile che permetta a cittadini e imprese di sapere come vengono utilizzati i fondi. In tal senso, un buon segnale è la decisione della Giunta Comunale di approvare un piccolo aumento delle tariffe dal 1°marzo 2025 sino al 31 dicembre 2025, per la durata del Giubileo.

Si potrebbe pensare di destinare parte del gettito, ad esempio, a riqualificare zone di particolare valore turistico, oggi trascurate; potenziare l’illuminazione, la pulizia e il decoro urbano nei quartieri ad alta affluenza; migliorare la segnaletica multilingue e i servizi digitali per i visitatori; sostenere la cultura e gli eventi locali, ampliando l’offerta durante tutto l’anno.

Con un turismo che cresce anno dopo anno, Napoli ha tutte le carte in regola per entrare nel “club” delle città italiane che superano i 100 milioni di euro di gettito annuo. Ma questo traguardo non si raggiunge automaticamente: richiede visione, progettualità e soprattutto una gestione oculata e trasparente delle risorse.

Ora più che mai, è tempo che il Comune di Napoli guardi all’imposta di soggiorno come a uno strumento strategico, non solo fiscale, ma anche sociale, culturale e urbanistico.

Il turismo è una ricchezza. Sta a noi decidere se limitarci a incassare o cogliere l’occasione per trasformarlo in un volano di sviluppo per la città intera.