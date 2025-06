Imprenditori cattolici in assemblea a Caivano. Brancaccio: Portiamo nelle periferie speranza e concretezza

In un momento storico in cui l’impresa responsabile è chiamata a rispondere non solo alle sfide economiche ma anche a quelle sociali e ambientali, l’Unione Cristiana Imprenditori e Dirigenti (Ucid) ha scelto di tenere la propria Assemblea Nazionale a Caivano, simbolo di difficoltà ma anche di rinascita possibile. Una scelta non casuale, ma profondamente voluta: stare fisicamente e idealmente nei luoghi dove l’impresa può e deve contribuire al riscatto sociale, accanto alle istituzioni e alla comunità civile.

Il programma prevede il 29 giugno, a partire dalle ore 9, l’Assemblea Ucid Nazionale, seguita alle 10 dall’apertura dei lavori pubblici, introdotti dai saluti di don Maurizio Patriciello, figura simbolo dell’impegno per la legalità e la dignità nella Terra dei Fuochi, che accoglierà l’associazione “a casa sua”, nella comunità di Caivano. Seguiranno gli interventi del ben. B. Cc Giuseppe Vadalà, commissario unico per la bonifica delle discariche e dei siti contaminati, di Giuseppe Romano, coordinatore di Missione ZES – Zone Economiche Speciali. Invitato anche il prefetto di Napoli, Michele Di Bari. L’incontro sarà aperto dal presidente nazionale Ucid Gian Luca Galletti e si concluderà con l’intervento della segretaria generale Stefania Brancaccio. Alle ore 12 sarà celebrata una messa presso la Chiesa di San Paolo Apostolo.

“Un sentito ringraziamento a Don Maurizio Patriciello, che con generosità e coraggio ha voluto accogliere la nostra Assemblea Nazionale a Caivano, aprendoci le porte della sua comunità e testimoniando, ancora una volta, il valore dell’impegno quotidiano al fianco dei più fragili – tiene a sottolineare Gian Luca Galletti, presidente nazionale di Ucid -. Grazie alle istituzioni civili – ha proseguito – che hanno accettato il nostro invito al dialogo, riconoscendo nell’impresa responsabile un alleato fondamentale per costruire, insieme, un futuro di legalità, sviluppo sostenibile e dignità del lavoro nei territori più complessi del nostro Paese”. “Con questa Assemblea – conclude la segretaria generale Stefania Brancaccio – Ucid vuole lanciare un messaggio chiaro: l’imprenditoria cattolica è pronta a fare la propria parte nei territori più complessi del Paese, contribuendo con valori, visione e responsabilità a un futuro più giusto e sostenibile”.