Imprenditoria femminile: in arrivo 400 milioni di euro 

Sono 400 i milioni di euro che il Ministero dello Sviluppo Economico ha accantonato per sostenere l’imprenditoria femminile. Non mancano le opportunità di lavoro e di costruzione del proprio business per le donne, anche in questo momento di transizione post crisi da Covid.

Questo l’argomento de L’incentivo del lunedì di questa settimana.

I dettagli del decreto per l’imprenditoria rosa

Ma come saranno ripartiti i 400 milioni di euro individuati dal PNRR per il sostegno all’imprenditoria e al lavoro femminile?

La ripartizione è la seguente:

160 milioni di euro saranno allocati per il Fondo Impresa Femminile

100 milioni di euro per l’autoimprenditorialità

e altri 100 milioni per il sostegno alle imprese già esistenti che rientrano nel programma Smart and Start

Restano fuori circa 40 milioni che, secondo le idee del ministero, serviranno a misure di accompagnamento, monitoraggio e campagne di comunicazione, con l’eventualità, ove utile alla migliore realizzazione delle iniziative, di attivare sinergie, anche in forma di concorso finanziario su progetti di comune interesse.

Gli obiettivi del decreto

Il decreto punta a rafforzare non solo il nuovo Fondo per l’imprenditoria femminile, ma anche le altre misure già avviate come:

Il fondo punta a sostenere all’incirca 2400 imprese femminili. L’obiettivo resta quello di favorire la realizzazione di progetti imprenditoriali innovativi, dando man forte alle startup femminili con attività di:

mentoring,

assistenza tecnico-manageriale

e misure per la conciliazione vita-lavoro .

La ripartizione delle risorse

Il 40 per cento dei fondi stanziati saranno indirizzati a progetti da realizzare nelle seguenti regioni italiane:

Abruzzo;

Basilicata;

Calabria;

Campania;

Molise;

Puglia;

Sardegna;

Sicilia.

