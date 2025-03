Imprenditrici e dirigenti, confronto al Plart. Fondazione Bellisario, premi alle Pmi che promuovono la parità

Al Museo Plart di Napoli (in via Giuseppe Martucci 48), domani, giovedì 20 marzo (dalle ore 17), si terrà l’evento “Forze generatrici” all’interno del quale le imprenditrici campane della Fondazione Marisa Bellisario dialogheranno con la classe dirigente della Fondazione Plart. Un momento significativo di confronto tra due realtà che hanno una rilevanza nazionale e un forte radicamento sul territorio. Interverranno Maria Pia Incutti, presidente della Fondazione Plart; Rossella Paliotto, ad di AET Holding Spa e direttore generale della Fondazione Plart; Lella Golfo, presidente della Fondazione Marisa Bellisario. Modererà l’incontro Elena Salzano, referente per la Campania della Fondazione Marisa Bellisario.

E’ l’occasione per presentare due importanti iniziative firmate Fondazione Marisa Bellisario: – Women Value Company con Intesa Sanpaolo e – Woman Empowerment Company con Confindustria. La prima, rivolta alle piccole e medie imprese che promuovono la parità di genere, l’inclusione e l’innovazione nel mondo del lavoro, è nata dalla collaborazione tra la Fondazione Marisa Bellisario e Intesa Sanpaolo, che in otto edizioni ha raccolto oltre 6.000 candidature, premiando 800 Pmi. Tra i requisiti richiesti: servizi di conciliazione famiglia-lavoro e welfare aziendale, organizzazione del lavoro flessibile, politiche retributive eque, percorsi di carriera per le donne in ruoli manageriali, iniziative a favore della diversità di genere. Le due imprese vincitrici – una piccola e una di medie dimensioni – riceveranno la prestigiosa Mela d’Oro durante la cerimonia della XXXVII edizione del Premio Marisa Bellisario, che si terrà il 27 giugno al Parco Archeologico del Colosseo e sarà trasmessa su Rai1. E’ possibile candidarsi fino al 23 aprile su https://surveys. intesasanpaolo.com/wix/6/ p1860152576.aspx.

Inoltre, la Fondazione Marisa Bellisario, insieme a Confindustria, ha lanciato la nuova edizione del Premio Women Empowerment Company, un riconoscimento dedicato alle grandi imprese che si distinguono per il loro impegno nella parità di genere, inclusione e valorizzazione del talento femminile. Il premio vuole valorizzare le aziende che adottano politiche concrete per l’empowerment femminile, creando un ambiente di lavoro più equo e sostenibile.

Possono candidarsi grandi imprese pubbliche e private con sede in Italia e che abbiano più di 250 dipendenti, un fatturato superiore a 50 milioni di euro e un bilancio annuo sopra i 43 milioni di euro.

I criteri di selezione includono: Progetti per lo sviluppo della leadership femminile, Programmi di mentorship e formazione STEM, Politiche per l’inclusione e la parità salariale, Iniziative di work-life balance per i dipendenti. Le candidature sono aperte fino al 28 marzo 2025 al seguente link https://form.confindustria.it/ premio-bellisario-2025.

Nel corso dell’incontro si terrà anche la visita guidata alla collezione permanente e al progetto “A.I. Design: intelligenza artificiale creativa e design generativo immersivo”. A seguire, attività di networking tra le socie.