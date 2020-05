Impresa Sicura, online l’elenco delle prenotazioni: dal 26 maggio le domande di rimborso

Da oggi è disponibile l’elenco delle imprese che hanno inviato – in tempo utile – la prenotazione per presentare la domanda di rimborso per il bando Impresa Sicura, gestito da Invitalia. L’elenco delle prenotazioni, ordinato sulla base dell’orario di arrivo, sarà disponibile all’indirizzo https://prenotazione.dpi.invitalia.it/ e riporterà il codice di prenotazione, l’importo del contributo richiesto e l’esito della prenotazione (ammessa o non ammessa). Complessivamente sono state inviate 249.681 prenotazioni, di cui 208.826 valide, per un importo richiesto complessivo pari a 1.207.561.075 euro. Dal 26 maggio le imprese ammesse, potranno procedere con la compilazione della domanda di rimborso sul sito che sarà indicato con la pubblicazione dell’elenco.