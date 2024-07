Imprese, a luglio previste 507 mila nuove assunzioni

ROMA (ITALPRESS) – Sono 507mila i contratti di assunzione offerti dalle imprese a luglio, in flessione di oltre il 13% rispetto allo stesso mese del 2023, soprattutto al Centro e al Nord est. In calo la domanda di lavoro anche nel trimestre luglio-settembre, 1,3 milioni, mentre si attesta al 48,4% la difficoltà di reperimento dei profili ricercati dovuta prevalentemente alla mancanza di candidati. A delineare questo scenario è il Bollettino del Sistema informativo Excelsior, realizzato da Unioncamere e Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. A luglio l’industria ha in programma di assumere, nel suo complesso, circa 135mila profili. Il comparto del manifatturiero è invece alla ricerca di circa 88mila lavoratori. Nel settore dei servizi è il turismo a offrire le maggiori opportunità di impiego, seguito dal commercio e dai servizi alle persone. Tra le professioni di più difficile reperimento, gli operai addetti a macchinari dell’industria tessile e delle confezioni e gli operai specializzati addetti alle rifiniture delle costruzioni.

sat/mrv